أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.
وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.
"التحالف": نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء
قال: على الميليشيا وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.
وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
"التحالف": نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء
قال: على الميليشيا وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات
أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.
وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.