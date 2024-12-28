أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء. وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء. وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

"التحالف": نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-28 أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.

وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 06:10 PM

اخر تعديل 28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 10:34 PM

"التحالف": نراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء قال: على الميليشيا وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات





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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه يراقب نشاطًا عدائيًا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقال "التحالف": على ميليشيا الحوثي وقف النشاط العدائي فورًا وإخلاء المعسكرات في صنعاء.

وأضاف "التحالف": في حال عدم انصياع الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.