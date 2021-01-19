النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الممرضة "أسرار" تروي تفاصيل قصة إنقاذها لطفلتين من الغرق

قالت: مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان

روت الممرضة أسرار أبو راسين، قصة إنقاذها لطفلتين تتراوح أعمارهما بين (5 و6 أعوام) من الغرق في شاطئ بيش بجازان منذ عدة أيام بمساعدة رجلين آخرين لحقا بها.

وقالت الممرضة "أسرار"، إنها كانت في نزهة مع عائلتها على كورنيش بيش ولاحظت أثناء توثيق نزهتها عبر السناب شات سباحة أطفال بشكل غير طبيعي، وأحست بشعور غريب فألقت بجوالها على الأرض، وفوراً اتجهت بسرعة للشاطئ ولم تفكر في غير إنقاذ الطفلتين من الغرق والحمد لله أنها تجيد السباحة.

وتابعت أنها أثناء إنقاذ الطفلتين رأيت رجلين من رجال حرس الحدود قاما بمساعدتها على إخراج الطفلتين قبل غرقهما في البحر، وبعد أن وصلوا إلى اليابسة كشفت على نبض الطفلتين وتنفسهما وتبين أنه عاد بعد إنقاذهما لوضعه الطبيعي، وبعد ذلك تم نقلهما للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

وأكدت أن شعورها حين رأت الطفلتين في المياه كان صعباً لكن هذا الشعور اختفى وتحول إلى فرحة كبيرة عندما سمعت أصوات الطفلتين، مضيفة أن فرحة الطفلتين وأسرتهما كانت كبيرة وأنها لم تطلب منهم سوى الدعاء، منوهة بأن مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان لذلك لا تقتصر مهنة التمريض على مكان عملها فقط بل مساعدة الجميع في كل مكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الممرضة "أسرار" تروي تفاصيل قصة إنقاذها لطفلتين من الغرق
سبق

روت الممرضة أسرار أبو راسين، قصة إنقاذها لطفلتين تتراوح أعمارهما بين (5 و6 أعوام) من الغرق في شاطئ بيش بجازان منذ عدة أيام بمساعدة رجلين آخرين لحقا بها.

وقالت الممرضة "أسرار"، إنها كانت في نزهة مع عائلتها على كورنيش بيش ولاحظت أثناء توثيق نزهتها عبر السناب شات سباحة أطفال بشكل غير طبيعي، وأحست بشعور غريب فألقت بجوالها على الأرض، وفوراً اتجهت بسرعة للشاطئ ولم تفكر في غير إنقاذ الطفلتين من الغرق والحمد لله أنها تجيد السباحة.

وتابعت أنها أثناء إنقاذ الطفلتين رأيت رجلين من رجال حرس الحدود قاما بمساعدتها على إخراج الطفلتين قبل غرقهما في البحر، وبعد أن وصلوا إلى اليابسة كشفت على نبض الطفلتين وتنفسهما وتبين أنه عاد بعد إنقاذهما لوضعه الطبيعي، وبعد ذلك تم نقلهما للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

وأكدت أن شعورها حين رأت الطفلتين في المياه كان صعباً لكن هذا الشعور اختفى وتحول إلى فرحة كبيرة عندما سمعت أصوات الطفلتين، مضيفة أن فرحة الطفلتين وأسرتهما كانت كبيرة وأنها لم تطلب منهم سوى الدعاء، منوهة بأن مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان لذلك لا تقتصر مهنة التمريض على مكان عملها فقط بل مساعدة الجميع في كل مكان.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
07:58 PM

الممرضة "أسرار" تروي تفاصيل قصة إنقاذها لطفلتين من الغرق

قالت: مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان

A A A
هادي العصيمي - عسير
0
728

روت الممرضة أسرار أبو راسين، قصة إنقاذها لطفلتين تتراوح أعمارهما بين (5 و6 أعوام) من الغرق في شاطئ بيش بجازان منذ عدة أيام بمساعدة رجلين آخرين لحقا بها.

وقالت الممرضة "أسرار"، إنها كانت في نزهة مع عائلتها على كورنيش بيش ولاحظت أثناء توثيق نزهتها عبر السناب شات سباحة أطفال بشكل غير طبيعي، وأحست بشعور غريب فألقت بجوالها على الأرض، وفوراً اتجهت بسرعة للشاطئ ولم تفكر في غير إنقاذ الطفلتين من الغرق والحمد لله أنها تجيد السباحة.

وتابعت أنها أثناء إنقاذ الطفلتين رأيت رجلين من رجال حرس الحدود قاما بمساعدتها على إخراج الطفلتين قبل غرقهما في البحر، وبعد أن وصلوا إلى اليابسة كشفت على نبض الطفلتين وتنفسهما وتبين أنه عاد بعد إنقاذهما لوضعه الطبيعي، وبعد ذلك تم نقلهما للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

وأكدت أن شعورها حين رأت الطفلتين في المياه كان صعباً لكن هذا الشعور اختفى وتحول إلى فرحة كبيرة عندما سمعت أصوات الطفلتين، مضيفة أن فرحة الطفلتين وأسرتهما كانت كبيرة وأنها لم تطلب منهم سوى الدعاء، منوهة بأن مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان لذلك لا تقتصر مهنة التمريض على مكان عملها فقط بل مساعدة الجميع في كل مكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,087
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,869
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,862

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة