الممرضة "أسرار" تروي تفاصيل قصة إنقاذها لطفلتين من الغرق

قالت: مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان

روت الممرضة أسرار أبو راسين، قصة إنقاذها لطفلتين تتراوح أعمارهما بين (5 و6 أعوام) من الغرق في شاطئ بيش بجازان منذ عدة أيام بمساعدة رجلين آخرين لحقا بها.

وقالت الممرضة "أسرار"، إنها كانت في نزهة مع عائلتها على كورنيش بيش ولاحظت أثناء توثيق نزهتها عبر السناب شات سباحة أطفال بشكل غير طبيعي، وأحست بشعور غريب فألقت بجوالها على الأرض، وفوراً اتجهت بسرعة للشاطئ ولم تفكر في غير إنقاذ الطفلتين من الغرق والحمد لله أنها تجيد السباحة.

وتابعت أنها أثناء إنقاذ الطفلتين رأيت رجلين من رجال حرس الحدود قاما بمساعدتها على إخراج الطفلتين قبل غرقهما في البحر، وبعد أن وصلوا إلى اليابسة كشفت على نبض الطفلتين وتنفسهما وتبين أنه عاد بعد إنقاذهما لوضعه الطبيعي، وبعد ذلك تم نقلهما للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

وأكدت أن شعورها حين رأت الطفلتين في المياه كان صعباً لكن هذا الشعور اختفى وتحول إلى فرحة كبيرة عندما سمعت أصوات الطفلتين، مضيفة أن فرحة الطفلتين وأسرتهما كانت كبيرة وأنها لم تطلب منهم سوى الدعاء، منوهة بأن مهنة التمريض غير محدودة بمكان أو زمان لذلك لا تقتصر مهنة التمريض على مكان عملها فقط بل مساعدة الجميع في كل مكان.