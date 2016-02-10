النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة جدة": إغلاق مدخل بوابة النساء بـ"صحي الليث".. احترازي

ردًا على شكوى عدد من المراجعين للمركز

أوضحت "صحة جدة" أن إغلاق مدخل النساء بمركز صحي الليث، يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" حول شكوى عدد من المراجعين لمركز صحي الليث، بعد أن تم إغلاق مدخل النساء بالمركز، وتوحيد دخول المراجعين من الجنسين عن طريق البوابة المخصصة للرجال.

وقالت "صحة جدة" ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، لـ"سبق ": "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن بأن هناك شكوى من أحد المراجعين تجاه مركز صحي الليث، بشأن إغلاق مدخل النساء الخاص، وفتح جميع الأبواب الخاصة باستراحة النساء والعيادات؛ عليه نوضح لكم، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة واتخاذ هذه التدابير الاحترازية جاءت بما يتوافق مع سياسة وتوجهات الوزارة بهدف إنجاح عملية التصنيف المبدئي والفرز البصري لمراجعي المراكز الصحية والمستشفيات، وللحفاظ على صحة الجميع".

وأضافت "صحة جدة": "أنه بمجرد أن يتم الفرز والتصنيف للنساء بإمكانهن التوجه إلى قسم النساء مباشرة والانتظار في الاستراحة المخصصة لهن".

صحة جدة مركز صحي الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة جدة": إغلاق مدخل بوابة النساء بـ"صحي الليث".. احترازي
سبق

أوضحت "صحة جدة" أن إغلاق مدخل النساء بمركز صحي الليث، يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" حول شكوى عدد من المراجعين لمركز صحي الليث، بعد أن تم إغلاق مدخل النساء بالمركز، وتوحيد دخول المراجعين من الجنسين عن طريق البوابة المخصصة للرجال.

وقالت "صحة جدة" ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، لـ"سبق ": "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن بأن هناك شكوى من أحد المراجعين تجاه مركز صحي الليث، بشأن إغلاق مدخل النساء الخاص، وفتح جميع الأبواب الخاصة باستراحة النساء والعيادات؛ عليه نوضح لكم، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة واتخاذ هذه التدابير الاحترازية جاءت بما يتوافق مع سياسة وتوجهات الوزارة بهدف إنجاح عملية التصنيف المبدئي والفرز البصري لمراجعي المراكز الصحية والمستشفيات، وللحفاظ على صحة الجميع".

وأضافت "صحة جدة": "أنه بمجرد أن يتم الفرز والتصنيف للنساء بإمكانهن التوجه إلى قسم النساء مباشرة والانتظار في الاستراحة المخصصة لهن".

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
07:24 PM

"صحة جدة": إغلاق مدخل بوابة النساء بـ"صحي الليث".. احترازي

ردًا على شكوى عدد من المراجعين للمركز

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,893

أوضحت "صحة جدة" أن إغلاق مدخل النساء بمركز صحي الليث، يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" حول شكوى عدد من المراجعين لمركز صحي الليث، بعد أن تم إغلاق مدخل النساء بالمركز، وتوحيد دخول المراجعين من الجنسين عن طريق البوابة المخصصة للرجال.

وقالت "صحة جدة" ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، لـ"سبق ": "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن بأن هناك شكوى من أحد المراجعين تجاه مركز صحي الليث، بشأن إغلاق مدخل النساء الخاص، وفتح جميع الأبواب الخاصة باستراحة النساء والعيادات؛ عليه نوضح لكم، أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات خلال هذه الفترة واتخاذ هذه التدابير الاحترازية جاءت بما يتوافق مع سياسة وتوجهات الوزارة بهدف إنجاح عملية التصنيف المبدئي والفرز البصري لمراجعي المراكز الصحية والمستشفيات، وللحفاظ على صحة الجميع".

وأضافت "صحة جدة": "أنه بمجرد أن يتم الفرز والتصنيف للنساء بإمكانهن التوجه إلى قسم النساء مباشرة والانتظار في الاستراحة المخصصة لهن".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,478
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,241
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,597

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة