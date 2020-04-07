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بلجيكا تسجل 162 حالة وفاة جديدة بكورونا

مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012 حالة

سجلت بلجيكا 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى أكثر من ألفي حالة.

وقال المتحدث المكلف بإعلان البيانات الخاصة بكورونا إيمانويل أندريه: عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتم إدخالهم إلى المستشفى في تراجع في البلاد.

وأضاف: الفحوص كشفت يوم أمس إصابة 1380 شخصاً بكورونا، دخل 314 منهم إلى المستشفيات، ليصبح مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا تسجل 162 حالة وفاة جديدة بكورونا
سبق

سجلت بلجيكا 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى أكثر من ألفي حالة.

وقال المتحدث المكلف بإعلان البيانات الخاصة بكورونا إيمانويل أندريه: عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتم إدخالهم إلى المستشفى في تراجع في البلاد.

وأضاف: الفحوص كشفت يوم أمس إصابة 1380 شخصاً بكورونا، دخل 314 منهم إلى المستشفيات، ليصبح مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012 حالة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
05:17 PM

بلجيكا تسجل 162 حالة وفاة جديدة بكورونا

مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى أكثر من ألفي حالة.

وقال المتحدث المكلف بإعلان البيانات الخاصة بكورونا إيمانويل أندريه: عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس وتم إدخالهم إلى المستشفى في تراجع في البلاد.

وأضاف: الفحوص كشفت يوم أمس إصابة 1380 شخصاً بكورونا، دخل 314 منهم إلى المستشفيات، ليصبح مجموع من يرقدون في المستشفيات 6012 حالة.

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