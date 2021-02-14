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"مرسيدس" تستدعي أكثر من مليون سيارة لخلل في نظام مكالمات الطوارئ

يرسل إشارة غير صحيحة حول موقع السيارة.. والسحب يبدأ في أبريل

لجأت شركة "مرسيدس" الألمانية إلى استدعاء أكثر من 1.3 مليون سيارة، بعد اكتشافها خللًا في نظام مكالمات الطوارئ.

وفي بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة، فإن "مرسيدس بنز" تستدعي أكثر من 1.3 ملايين سيارة بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ بحسب "سبوتنيك عربي".

يُشار إلى أن الشركة الألمانية علمت سابقًا بالحادث في أوروبا، عندما أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي، إشارة غير صحيحة حول موقع السيارة.

وفتحت الشركة تحقيقًا في أكتوبر 2019، ووجدت حالات أخرى مماثلة. في الوقت نفسه -وفقًا لممثل الشركة- لم يتم تسجيلها في الولايات المتحدة.

وتخضع عمليات الاستدعاء للمركبات من 2016 إلى 2021؛ بما في ذلك الموديلات CLA وGLA وGLE وGLS وSLC وA وGT وC وE وS وCLS وSL وB وGLB وGLC وG. K، كما أعلنت Daimler Vans استدعاء سيارتي Metris 2016-2020 و2019-2020 Sprinter.

بالإضافة إلى ذلك، قالت مرسيدس إنها ستُبلغ مالكي السيارات وستحدّث البرنامج مجانًا. ومن المتوقع أن يبدأ السحب في السادس من أبريل؛ بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

شركة مرسيدس الألمانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرسيدس" تستدعي أكثر من مليون سيارة لخلل في نظام مكالمات الطوارئ
سبق

لجأت شركة "مرسيدس" الألمانية إلى استدعاء أكثر من 1.3 مليون سيارة، بعد اكتشافها خللًا في نظام مكالمات الطوارئ.

وفي بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة، فإن "مرسيدس بنز" تستدعي أكثر من 1.3 ملايين سيارة بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ بحسب "سبوتنيك عربي".

يُشار إلى أن الشركة الألمانية علمت سابقًا بالحادث في أوروبا، عندما أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي، إشارة غير صحيحة حول موقع السيارة.

وفتحت الشركة تحقيقًا في أكتوبر 2019، ووجدت حالات أخرى مماثلة. في الوقت نفسه -وفقًا لممثل الشركة- لم يتم تسجيلها في الولايات المتحدة.

وتخضع عمليات الاستدعاء للمركبات من 2016 إلى 2021؛ بما في ذلك الموديلات CLA وGLA وGLE وGLS وSLC وA وGT وC وE وS وCLS وSL وB وGLB وGLC وG. K، كما أعلنت Daimler Vans استدعاء سيارتي Metris 2016-2020 و2019-2020 Sprinter.

بالإضافة إلى ذلك، قالت مرسيدس إنها ستُبلغ مالكي السيارات وستحدّث البرنامج مجانًا. ومن المتوقع أن يبدأ السحب في السادس من أبريل؛ بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:02 AM

"مرسيدس" تستدعي أكثر من مليون سيارة لخلل في نظام مكالمات الطوارئ

يرسل إشارة غير صحيحة حول موقع السيارة.. والسحب يبدأ في أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لجأت شركة "مرسيدس" الألمانية إلى استدعاء أكثر من 1.3 مليون سيارة، بعد اكتشافها خللًا في نظام مكالمات الطوارئ.

وفي بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة، فإن "مرسيدس بنز" تستدعي أكثر من 1.3 ملايين سيارة بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ بحسب "سبوتنيك عربي".

يُشار إلى أن الشركة الألمانية علمت سابقًا بالحادث في أوروبا، عندما أرسل نظام مكالمات الطوارئ التلقائي، إشارة غير صحيحة حول موقع السيارة.

وفتحت الشركة تحقيقًا في أكتوبر 2019، ووجدت حالات أخرى مماثلة. في الوقت نفسه -وفقًا لممثل الشركة- لم يتم تسجيلها في الولايات المتحدة.

وتخضع عمليات الاستدعاء للمركبات من 2016 إلى 2021؛ بما في ذلك الموديلات CLA وGLA وGLE وGLS وSLC وA وGT وC وE وS وCLS وSL وB وGLB وGLC وG. K، كما أعلنت Daimler Vans استدعاء سيارتي Metris 2016-2020 و2019-2020 Sprinter.

بالإضافة إلى ذلك، قالت مرسيدس إنها ستُبلغ مالكي السيارات وستحدّث البرنامج مجانًا. ومن المتوقع أن يبدأ السحب في السادس من أبريل؛ بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ".

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