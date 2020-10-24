النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يوم دامٍ في أفغانستان.. مقتل 18 وإصابة 57 في هجوم على مركز تعليمي

"داعش" يتبنى المسؤولية عن الاعتداء

قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 57 آخرون، اليوم (السبت)، في هجوم انتحاري استهدف مركزًا تعليميًا في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن المهاجم فجر عدة عبوات ناسفة في شارع خارج المركز التعليمي الدنماركي كوثر، قبل استهداف المركز، وفقاً لـ"رويترز".

ووقع الهجوم في منطقة بغرب كابول تضم كثيرين من الشيعية في البلاد.

في غضون ذلك، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن التفجير دون أن يقدم أدلة.

من ناحيته، نفى متحدث باسم طالبان على "تويتر" مسؤولية الحركة عن الهجوم، الذي يأتي في وقت حساس حيث تجتمع فرق تمثل الحركة والحكومة في قطر سعيًا لاتفاق سلام.

وقتل العشرات من الطالبات في نفس المنطقة في كابول في هجوم على مركز تعليمي آخر في 2018، بينما هاجم مسلحون في مايو جناحًا للولادة وقتلوا 24 بينهم أمهات وأطفال.

تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
يوم دامٍ في أفغانستان.. مقتل 18 وإصابة 57 في هجوم على مركز تعليمي
سبق

قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 57 آخرون، اليوم (السبت)، في هجوم انتحاري استهدف مركزًا تعليميًا في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن المهاجم فجر عدة عبوات ناسفة في شارع خارج المركز التعليمي الدنماركي كوثر، قبل استهداف المركز، وفقاً لـ"رويترز".

ووقع الهجوم في منطقة بغرب كابول تضم كثيرين من الشيعية في البلاد.

في غضون ذلك، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن التفجير دون أن يقدم أدلة.

من ناحيته، نفى متحدث باسم طالبان على "تويتر" مسؤولية الحركة عن الهجوم، الذي يأتي في وقت حساس حيث تجتمع فرق تمثل الحركة والحكومة في قطر سعيًا لاتفاق سلام.

وقتل العشرات من الطالبات في نفس المنطقة في كابول في هجوم على مركز تعليمي آخر في 2018، بينما هاجم مسلحون في مايو جناحًا للولادة وقتلوا 24 بينهم أمهات وأطفال.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
08:26 PM

يوم دامٍ في أفغانستان.. مقتل 18 وإصابة 57 في هجوم على مركز تعليمي

"داعش" يتبنى المسؤولية عن الاعتداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,194

قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب 57 آخرون، اليوم (السبت)، في هجوم انتحاري استهدف مركزًا تعليميًا في العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، أن المهاجم فجر عدة عبوات ناسفة في شارع خارج المركز التعليمي الدنماركي كوثر، قبل استهداف المركز، وفقاً لـ"رويترز".

ووقع الهجوم في منطقة بغرب كابول تضم كثيرين من الشيعية في البلاد.

في غضون ذلك، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن التفجير دون أن يقدم أدلة.

من ناحيته، نفى متحدث باسم طالبان على "تويتر" مسؤولية الحركة عن الهجوم، الذي يأتي في وقت حساس حيث تجتمع فرق تمثل الحركة والحكومة في قطر سعيًا لاتفاق سلام.

وقتل العشرات من الطالبات في نفس المنطقة في كابول في هجوم على مركز تعليمي آخر في 2018، بينما هاجم مسلحون في مايو جناحًا للولادة وقتلوا 24 بينهم أمهات وأطفال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,382
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,659

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة