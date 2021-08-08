النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك "دوريًّا"

تغلّب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على ضيفه الشعلة "درجة أولى" بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم الأحد على ملعب "مرسول بارك" بالرياض، ضمن استعداداته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه تاليسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله "ماشاريبوف" الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ليعود تاليسكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل فينسنت أبو بكر الهدف الرابع بالدقيقة 69، وأضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وخاض مدرب النصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "وليد عبدالله، فونيس موري، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، سامي النجعي، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر".

وشهد الشوط الثاني الكثير من التبديلات للفريق النصراوي، للوقوف على مستويات بعض اللاعبين قبل خوض غمار الموسم الرياضي الجديد.

وسيواجه نادي النصر نظيره ضمك في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 13 أغسطس الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك "دوريًّا"
سبق

تغلّب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على ضيفه الشعلة "درجة أولى" بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم الأحد على ملعب "مرسول بارك" بالرياض، ضمن استعداداته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه تاليسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله "ماشاريبوف" الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ليعود تاليسكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل فينسنت أبو بكر الهدف الرابع بالدقيقة 69، وأضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وخاض مدرب النصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "وليد عبدالله، فونيس موري، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، سامي النجعي، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر".

وشهد الشوط الثاني الكثير من التبديلات للفريق النصراوي، للوقوف على مستويات بعض اللاعبين قبل خوض غمار الموسم الرياضي الجديد.

وسيواجه نادي النصر نظيره ضمك في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 13 أغسطس الجاري.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
10:01 PM

النصر يقسو على الشعلة بخماسية.. قبل مواجهة ضمك "دوريًّا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,842

تغلّب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على ضيفه الشعلة "درجة أولى" بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم الأحد على ملعب "مرسول بارك" بالرياض، ضمن استعداداته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق لاعبه تاليسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله "ماشاريبوف" الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ليعود تاليسكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل فينسنت أبو بكر الهدف الرابع بالدقيقة 69، وأضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وخاض مدرب النصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "وليد عبدالله، فونيس موري، عبدالله مادو، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، بيتروس ماتيوس، سامي النجعي، ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر".

وشهد الشوط الثاني الكثير من التبديلات للفريق النصراوي، للوقوف على مستويات بعض اللاعبين قبل خوض غمار الموسم الرياضي الجديد.

وسيواجه نادي النصر نظيره ضمك في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 13 أغسطس الجاري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,529
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,295
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,583
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة