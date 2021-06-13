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وزارة الحج: يحق للمرأة التسجيل دون محرم مع عصبة النساء

ضمن اشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

نشرت وزارة الحج والعمرة الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لحج 1442هـ.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة؛ التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية؛ أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعافٍ"، والخلو من الأمراض المزمنة.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممّن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكّدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناءً على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية والأولوية لمَن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنباً للإلغاء.

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وزارة الحج: يحق للمرأة التسجيل دون محرم مع عصبة النساء
سبق

نشرت وزارة الحج والعمرة الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لحج 1442هـ.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة؛ التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية؛ أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعافٍ"، والخلو من الأمراض المزمنة.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممّن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكّدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناءً على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية والأولوية لمَن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنباً للإلغاء.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:11 PM

وزارة الحج: يحق للمرأة التسجيل دون محرم مع عصبة النساء

ضمن اشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
5,299

نشرت وزارة الحج والعمرة الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لحج 1442هـ.

وتضمنت الآلية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة؛ التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية؛ أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعافٍ"، والخلو من الأمراض المزمنة.

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين ممّن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكّدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وأشارت الوزارة إلى أن الفرز يتم بناءً على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية والأولوية لمَن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات العمرية، وشراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيار الباقات تجنباً للإلغاء.

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