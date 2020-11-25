الرئيس التنفيذي لـ"الغذاء والدواء" يلتقي رؤساء شركات الأجهزة الطبية

اللقاء شهد استعراض رؤية الهيئة واستراتيجيتها ومؤشرات أداء القطاع

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في مقر الهيئة الرئيسي بالعاصمة الرياض، أمس، عددًا من رؤساء وممثلي شركات الأجهزة الطبية، وذلك ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية.



وأوضح "الجضعي" أن الهيئة تسعى بشكلٍ مستمر إلى تحسين وتطوير الإجراءات، مؤكدًا أن عملية استحداث وتصميم الحوافز الخاصة بنشاط الأجهزة الطبية مرتبطة بشركائنا في القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومصانع.



وأشار إلى أهمية إشراك العميل واستقبال آراء ومقترحات وملاحظات الشركات والمستثمرين على لوائح "الغذاء والدواء" قبل اعتمادها، وذلك من خلال منصة (استطلاع)، ومن شأن ذلك رفع مستوى جودة المخرجات، وتعزيز الشفافية في البيئة التنظيمية.



وشهد اللقاء استعراض رؤية الهيئة واستراتيجيتها، ومؤشرات أداء قطاع الأجهزة الطبية وأبرز الخطط والمبادرات والمشاريع التي تستهدف هذا المجال، وذلك لتعزيز مبدأ الشراكة مع قطاع الأعمال.



ونُوقش في اللقاء عدد من الموضوعات والاقتراحات التي تسهم في تعزيز ودعم مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل مع شركات الأجهزة الطبية.