الجوازات: تصريح السفر لمن هم دون 21 سنة.. ويُستثنى المتزوجون والمبتعثون

"المديرية العامة نشرت تفاصيل إجراءات استخراج جواز السفر

نشرت المديرية العامة للجوازات عبر موقعها، تفاصيل إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر، بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء القاضي بتعديلات تسمح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن؛ شأنهن في ذلك شأن جميع المواطنين، ومنح المواطنات في سن 21 عامًا فما فوق، الحق في حرية السفر.

وتضمّنت الإجراءات الجديدة: أن موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز تكون لمن هم أقل من ٢١ سنة؛ فيما أكدت أن سفر المواطنين ممن هم دون سن (21) الواحد والعشرون عامًا يُشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك: المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، إضافة إلى الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وفيما يلي تفاصيل إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي:

(عند تجديد الجواز السعودي، اتباع جميع الخطوات مع إحضار الجواز القديم)

الإجراءات:

أ‌- يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ خمسة عشر (15) عامًا فأكثر ما يأتي:

1- أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

2- التسجيل بخدمة (أبشر).

3- التسجيل في العنوان الوطني.

4- تسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا.

5- موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من (واحد وعشرين)

عامًا، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

6- الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات

إصدار الجواز.

7- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند

استلام الجواز الجديد. ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

ب- يُشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون خمسة عشر (15) عامًا ما يأتي:

1- إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

2- تسديد رسم إصدار الجواز آليًّا.

3- موافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر).

4- إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز.

5- تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

6- عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات. ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

7- استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قِبَل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

خطوات إصدار أو تجديد الجواز من منصة "أبشر":

1.الدخول في خدمة (أبشر).

2.اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم إصدار جواز سفر أو تجديده.

3.اختيار اسم المستفيد من الخدمة.

4.تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز، وكذلك مكان استلام الجواز من إدارات الجوازات أو البريد السعودي والتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.

5. "تأكيد الطلب" تظهر نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز.

6. تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد، ويتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

ملاحظات مهمة:

1- "يحق للحاضن أو الحاضنة -سعوديي الجنسية- إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له".

2- "يمكن للأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من (21) واحد وعشرين عامًا، السفر بموافقة الأب؛ فإن كان متوفى فالأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيان فلأحد الإخوة لمن بلغ (21) واحد وعشرين عامًا فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة، إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام".

3- عند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية.

إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي

4- سفر المواطنين ممن هم دون سن (21) الواحد والعشرون عامًا، يُشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك:

أ- المتزوجون.

ب- المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

ج- الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

5- "عند مراجعة من يدّعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره؛ يتم التحقيق معه من قِبَل اللجان الإدارية بإدارت الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لم هم دون سن (21) الواحد والعشرين عامًا، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)؛ لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قِبَل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل؛ يتم إصدار الجواز وفقًا للمادة الخامسة من هذه اللائحة".

6- "جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة، تُمنح لكل مواطن سعودي اختياريًّا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة".