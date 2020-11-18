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"الشورى" يطالب "السياحة" بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول

دعا الوزارة إلى تدريب العاملين مع السياح وتعزيز تفاعل المجتمعات مع السياح

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة السياحة بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول لسرعة التنفيذ وتدريب العاملين مع السياح وتوفير مشروعات البنية التحتية على المدى القصير وتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.

وقال المجلس: على وزارة السياحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية والتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة .

وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى طالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن تشكل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية؛ يتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات.

ودعا في -قرار أصدره اليوم- الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "السياحة" بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول
سبق

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة السياحة بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول لسرعة التنفيذ وتدريب العاملين مع السياح وتوفير مشروعات البنية التحتية على المدى القصير وتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.

وقال المجلس: على وزارة السياحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية والتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة .

وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى طالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن تشكل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية؛ يتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات.

ودعا في -قرار أصدره اليوم- الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:38 AM

"الشورى" يطالب "السياحة" بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول

دعا الوزارة إلى تدريب العاملين مع السياح وتعزيز تفاعل المجتمعات مع السياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة السياحة بتجزئة المشروعات العملاقة على أكثر من مقاول لسرعة التنفيذ وتدريب العاملين مع السياح وتوفير مشروعات البنية التحتية على المدى القصير وتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.

وقال المجلس: على وزارة السياحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية ترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية والتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة .

وكان المجلس قد وافق في جلسته العادية الثالثة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهة أخرى طالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن تشكل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية؛ يتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات.

ودعا في -قرار أصدره اليوم- الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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