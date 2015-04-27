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يستمر 11 يومًا.. افتتاح معرض ملتقى خطاطي وخطاطات المنطقة الشرقية

"الحربي" أشار إلى وجود خطة لفعاليات عدة ستقدم بعد عيد الفطر المبارك

افتتحت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس معرض ملتقى الخط العربي، بمشاركة ٢٥ خطاطًا وخطاطة من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ويستمر 11 يومًا، وذلك تمهيدًا لإقامة الملتقى الذي قُدم للمشاركة فيه ما يقارب ٦٠ عملاً خطيًا يشارك منها ٤٥ عملاً.

وأوضحت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي يثرب الصدير، أن الخط العربي من الفنون التي تعنى بالحروف العربية وجمالياتها، التي تعكس بوضوح هويتنا الثقافية العربية، مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض يعد حافزًا للكثير لممارس هذا الفن والتعرف على ممارسيه في كل منطقة، إلى جانب اكتساب مزيدٍ من الخبرة والمعرفة.

من جهة أخرى أكد مدير الجمعية يوسف الحربي، حرص الجمعية على استمرار إقامة فعالياتها المتنوعة في المجالات الفنية والثقافية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، مشيرًا إلى وجود خطة لعدة فعاليات ستقدم بعد عيد الفطر المبارك.

وبيّن أن الجمعية تقدم ضمن فعالياتها هذا الأسبوع عبر موقع التواصل الاجتماعي "الكلوب هاوس" عدة فعاليات، تتضمن فعالية شعر وشعراء، وأمسية حول دور الأغنية والموسيقى التصويرية في الأعمال الفنية، وأمسية بعنوان "اللوحات الحروفية"، إضافة إلى أمسية عن غياب المسرح في رمضان، فيما تقدم الأسبوع المقبل ملتقى "شباب الكتابة"، وأمسية "الأعمال الكوميدية والدرامية الرمضانية"، وأمسية "الموروث الشعبي في رمضان"، ولقاء حول فن "الفيديو"، إضافة إلى تدشين كتاب للصور المتحركة مع الكاتبة يارا مكاوي.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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يستمر 11 يومًا.. افتتاح معرض ملتقى خطاطي وخطاطات المنطقة الشرقية
سبق

افتتحت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس معرض ملتقى الخط العربي، بمشاركة ٢٥ خطاطًا وخطاطة من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ويستمر 11 يومًا، وذلك تمهيدًا لإقامة الملتقى الذي قُدم للمشاركة فيه ما يقارب ٦٠ عملاً خطيًا يشارك منها ٤٥ عملاً.

وأوضحت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي يثرب الصدير، أن الخط العربي من الفنون التي تعنى بالحروف العربية وجمالياتها، التي تعكس بوضوح هويتنا الثقافية العربية، مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض يعد حافزًا للكثير لممارس هذا الفن والتعرف على ممارسيه في كل منطقة، إلى جانب اكتساب مزيدٍ من الخبرة والمعرفة.

من جهة أخرى أكد مدير الجمعية يوسف الحربي، حرص الجمعية على استمرار إقامة فعالياتها المتنوعة في المجالات الفنية والثقافية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، مشيرًا إلى وجود خطة لعدة فعاليات ستقدم بعد عيد الفطر المبارك.

وبيّن أن الجمعية تقدم ضمن فعالياتها هذا الأسبوع عبر موقع التواصل الاجتماعي "الكلوب هاوس" عدة فعاليات، تتضمن فعالية شعر وشعراء، وأمسية حول دور الأغنية والموسيقى التصويرية في الأعمال الفنية، وأمسية بعنوان "اللوحات الحروفية"، إضافة إلى أمسية عن غياب المسرح في رمضان، فيما تقدم الأسبوع المقبل ملتقى "شباب الكتابة"، وأمسية "الأعمال الكوميدية والدرامية الرمضانية"، وأمسية "الموروث الشعبي في رمضان"، ولقاء حول فن "الفيديو"، إضافة إلى تدشين كتاب للصور المتحركة مع الكاتبة يارا مكاوي.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:27 PM

يستمر 11 يومًا.. افتتاح معرض ملتقى خطاطي وخطاطات المنطقة الشرقية

"الحربي" أشار إلى وجود خطة لفعاليات عدة ستقدم بعد عيد الفطر المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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افتتحت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس معرض ملتقى الخط العربي، بمشاركة ٢٥ خطاطًا وخطاطة من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ويستمر 11 يومًا، وذلك تمهيدًا لإقامة الملتقى الذي قُدم للمشاركة فيه ما يقارب ٦٠ عملاً خطيًا يشارك منها ٤٥ عملاً.

وأوضحت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي يثرب الصدير، أن الخط العربي من الفنون التي تعنى بالحروف العربية وجمالياتها، التي تعكس بوضوح هويتنا الثقافية العربية، مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه الملتقيات والمعارض يعد حافزًا للكثير لممارس هذا الفن والتعرف على ممارسيه في كل منطقة، إلى جانب اكتساب مزيدٍ من الخبرة والمعرفة.

من جهة أخرى أكد مدير الجمعية يوسف الحربي، حرص الجمعية على استمرار إقامة فعالياتها المتنوعة في المجالات الفنية والثقافية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، مشيرًا إلى وجود خطة لعدة فعاليات ستقدم بعد عيد الفطر المبارك.

وبيّن أن الجمعية تقدم ضمن فعالياتها هذا الأسبوع عبر موقع التواصل الاجتماعي "الكلوب هاوس" عدة فعاليات، تتضمن فعالية شعر وشعراء، وأمسية حول دور الأغنية والموسيقى التصويرية في الأعمال الفنية، وأمسية بعنوان "اللوحات الحروفية"، إضافة إلى أمسية عن غياب المسرح في رمضان، فيما تقدم الأسبوع المقبل ملتقى "شباب الكتابة"، وأمسية "الأعمال الكوميدية والدرامية الرمضانية"، وأمسية "الموروث الشعبي في رمضان"، ولقاء حول فن "الفيديو"، إضافة إلى تدشين كتاب للصور المتحركة مع الكاتبة يارا مكاوي.

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