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"كورونا" ما هي إلا مؤامرة.. "غيتس" يشنّ هجوماً عنيفاً على أصحاب النظرية

قال: لم يتوقع أحد أنني سأبرز مع "فاوتشي" ضمن تفاصيل هذه النظريات الخبيثة

أبدى مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، استغرابه من نظريات المؤامرة "الجنونية" و"الخبيثة" التي انتشرت عنه على وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة "كوفيد-19".

وقال "غيتس" في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه يودّ استكشاف ما وراء هذه النظريات.

وأضاف: ملايين المرات التي ترددت فيها على الإنترنت "نظريات المؤامرة الجنونية" عني وعن أنتوني فاوتشي أكبر خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة؛ ترسخت لأسباب منها اقتران الجائحة الفيروسية المخيفة بخصوص تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: لم يكن أحد ليتنبأ بأنني أنا والدكتور "فاوتشي" سنبرز على هذا النحو في هذه النظريات الخبيثة حقاً، أنا في غاية الدهشة لذلك، وأرجو أن تختفي.

وتنحى "غيتس" عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت في العام 2014، وقد خصص ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية للجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19.

ويشمل هذا المبلغ دعماً لبعض الشركات المصنعة للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.

ومنذ بدأت الجائحة قبل عام انتشرت على الإنترنت ملايين من نظريات المؤامرات، وغذّى انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا وأصوله ودوافع العاملين في مكافحته.

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"كورونا" ما هي إلا مؤامرة.. "غيتس" يشنّ هجوماً عنيفاً على أصحاب النظرية
سبق

أبدى مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، استغرابه من نظريات المؤامرة "الجنونية" و"الخبيثة" التي انتشرت عنه على وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة "كوفيد-19".

وقال "غيتس" في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه يودّ استكشاف ما وراء هذه النظريات.

وأضاف: ملايين المرات التي ترددت فيها على الإنترنت "نظريات المؤامرة الجنونية" عني وعن أنتوني فاوتشي أكبر خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة؛ ترسخت لأسباب منها اقتران الجائحة الفيروسية المخيفة بخصوص تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: لم يكن أحد ليتنبأ بأنني أنا والدكتور "فاوتشي" سنبرز على هذا النحو في هذه النظريات الخبيثة حقاً، أنا في غاية الدهشة لذلك، وأرجو أن تختفي.

وتنحى "غيتس" عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت في العام 2014، وقد خصص ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية للجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19.

ويشمل هذا المبلغ دعماً لبعض الشركات المصنعة للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.

ومنذ بدأت الجائحة قبل عام انتشرت على الإنترنت ملايين من نظريات المؤامرات، وغذّى انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا وأصوله ودوافع العاملين في مكافحته.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
02:37 PM

"كورونا" ما هي إلا مؤامرة.. "غيتس" يشنّ هجوماً عنيفاً على أصحاب النظرية

قال: لم يتوقع أحد أنني سأبرز مع "فاوتشي" ضمن تفاصيل هذه النظريات الخبيثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، استغرابه من نظريات المؤامرة "الجنونية" و"الخبيثة" التي انتشرت عنه على وسائل التواصل الاجتماعي خلال جائحة "كوفيد-19".

وقال "غيتس" في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه يودّ استكشاف ما وراء هذه النظريات.

وأضاف: ملايين المرات التي ترددت فيها على الإنترنت "نظريات المؤامرة الجنونية" عني وعن أنتوني فاوتشي أكبر خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة؛ ترسخت لأسباب منها اقتران الجائحة الفيروسية المخيفة بخصوص تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: لم يكن أحد ليتنبأ بأنني أنا والدكتور "فاوتشي" سنبرز على هذا النحو في هذه النظريات الخبيثة حقاً، أنا في غاية الدهشة لذلك، وأرجو أن تختفي.

وتنحى "غيتس" عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت في العام 2014، وقد خصص ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية للجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19.

ويشمل هذا المبلغ دعماً لبعض الشركات المصنعة للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.

ومنذ بدأت الجائحة قبل عام انتشرت على الإنترنت ملايين من نظريات المؤامرات، وغذّى انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا وأصوله ودوافع العاملين في مكافحته.

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