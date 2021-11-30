النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "برازيلية" : "ابيل فيريرا" يرفض عرض "النصر"

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي ابيل فيريرا قد رفض العرض المقدم له من قِبل النصراالسعودي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "lancent” فإن العرض النصراوي للمدرب قد بلغ نحو 127 مليون ريال برازيلي بعقد حتى منتصف عام 2024 .

ويعد الفرنسي رودي غارسيا هو الخيار الأول لإدارة النادي السعودي فيما يأتي ابيل فيريرا في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام.

ولم تستقر إدارة النصر حتى الآن على أي مدرب خلفًا للمقال بيدرو ايمانويل الذي رحل عن الفريق بسبب تردي النتائج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "برازيلية" : "ابيل فيريرا" يرفض عرض "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي ابيل فيريرا قد رفض العرض المقدم له من قِبل النصراالسعودي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "lancent” فإن العرض النصراوي للمدرب قد بلغ نحو 127 مليون ريال برازيلي بعقد حتى منتصف عام 2024 .

ويعد الفرنسي رودي غارسيا هو الخيار الأول لإدارة النادي السعودي فيما يأتي ابيل فيريرا في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام.

ولم تستقر إدارة النصر حتى الآن على أي مدرب خلفًا للمقال بيدرو ايمانويل الذي رحل عن الفريق بسبب تردي النتائج.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
08:38 PM

صحيفة "برازيلية" : "ابيل فيريرا" يرفض عرض "النصر"

A A A
محمد السيّد - الرياض
8
3,611

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي ابيل فيريرا قد رفض العرض المقدم له من قِبل النصراالسعودي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "lancent” فإن العرض النصراوي للمدرب قد بلغ نحو 127 مليون ريال برازيلي بعقد حتى منتصف عام 2024 .

ويعد الفرنسي رودي غارسيا هو الخيار الأول لإدارة النادي السعودي فيما يأتي ابيل فيريرا في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام.

ولم تستقر إدارة النصر حتى الآن على أي مدرب خلفًا للمقال بيدرو ايمانويل الذي رحل عن الفريق بسبب تردي النتائج.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,018
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,451
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,274
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,317

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة