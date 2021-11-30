صحيفة "برازيلية" : "ابيل فيريرا" يرفض عرض "النصر"

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي ابيل فيريرا قد رفض العرض المقدم له من قِبل النصراالسعودي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "lancent” فإن العرض النصراوي للمدرب قد بلغ نحو 127 مليون ريال برازيلي بعقد حتى منتصف عام 2024 .

ويعد الفرنسي رودي غارسيا هو الخيار الأول لإدارة النادي السعودي فيما يأتي ابيل فيريرا في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام.

ولم تستقر إدارة النصر حتى الآن على أي مدرب خلفًا للمقال بيدرو ايمانويل الذي رحل عن الفريق بسبب تردي النتائج.