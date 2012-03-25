"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه
يجب ألا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر.. لتفادي آثارها السلبية على الصحة
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.
وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.
وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-24
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.
وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.
وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:18 PM
"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه
يجب ألا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر.. لتفادي آثارها السلبية على الصحة
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.
وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.
وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.