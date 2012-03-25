وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.

"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-24 ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها. وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات. وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 12:18 PM

"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه يجب ألا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر.. لتفادي آثارها السلبية على الصحة





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ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.

وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.