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"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه

يجب ألا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر.. لتفادي آثارها السلبية على الصحة

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.

وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.

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"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه
سبق

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.

وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:18 PM

"الغذاء والدواء": الجهات الرقابية وضعت حدوداً لـ "البرومات" في المياه

يجب ألا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر.. لتفادي آثارها السلبية على الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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894

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الجهات الرقابية وضعت حدوداً لمادة البرومات في المياه؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.

وقالت الهيئة: توجد مادة البرومايد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرُّض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحوّل مادة البرومايد إلى مادة البرومات.

وأضافت: أثبتت الدراسات أن لها آثاراً سلبية على الصحة؛ لذا وضعت الجهات الرقابية حدوداً لهذه المادة في المياه، بحيث لا تتجاوز 10 ميكروجرامات / لتر، لضمان سلامتها ومأمونيتها.

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