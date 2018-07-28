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هذه قائمة بالدول الـ17 المحظور السفر إليها وعقوبة المُخالف

حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من سلالة الفيروس الجديدة والمتحورة

حذّرت وزارة الداخلية السعودية من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وأكدت أن السفر إلى تلك الدول يعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأكد مصدر وزارة الداخلية انه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت 17 دولة يسودها حالة من عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا لفيروس كورونا وهي: الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، أثيوبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا، الهند، فيتنام، إندونيسيا.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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هذه قائمة بالدول الـ17 المحظور السفر إليها وعقوبة المُخالف
سبق

حذّرت وزارة الداخلية السعودية من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وأكدت أن السفر إلى تلك الدول يعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأكد مصدر وزارة الداخلية انه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت 17 دولة يسودها حالة من عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا لفيروس كورونا وهي: الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، أثيوبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا، الهند، فيتنام، إندونيسيا.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
06:03 PM

هذه قائمة بالدول الـ17 المحظور السفر إليها وعقوبة المُخالف

حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من سلالة الفيروس الجديدة والمتحورة

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خالد خليل - الرياض
3
51,252

حذّرت وزارة الداخلية السعودية من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وأكدت أن السفر إلى تلك الدول يعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأكد مصدر وزارة الداخلية انه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت 17 دولة يسودها حالة من عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا لفيروس كورونا وهي: الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، أثيوبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا، الهند، فيتنام، إندونيسيا.

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