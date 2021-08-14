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وصول أول فوج من معتمري الخارج للمملكة لأداء العمرة.. "سبق" ترصد بالصور

الفوج سيتجه من جدة للمدينة المنوّرة لقضاء عدة أيام وزيارة المسجد النبوي ثم الذهاب لمكة

وصل -قبل قليل- أول فوج من معتمري الخارج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبالهم أعضاء من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، والقنصل النيجيري في جدة.

وبحسب المعلومات، فإن الفوج وبحسب المعلومات فإن الفوج سيتوجّه للمدينة المنوّرة لقضاء عدة أيام وزيارة المسجد النبوي، ثم الذهاب لمكة المكرّمة لأداء مناسك العمرة، تمّ تجهيز الفندق والمواصلات والإعاشة لهم بأعلى المواصفات والمقاييس.

من جانبه، أكّد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزياره هاني بن علي العميري؛ دخول معتمري الخارج هذا العام 1443 بمجموعات من عدة دول حيث تتشرّف المملكة باستقبالهم بكل حفاوة وترحاب، منوّهاً باستعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة وجولات سياحية حول مملكتنا الغالية، وحجز مواعيد دخول الحرمين الشريفين، وكل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن بكل يسرٍ وسهولةٍ بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

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وصول أول فوج من معتمري الخارج للمملكة لأداء العمرة.. "سبق" ترصد بالصور
سبق

وصل -قبل قليل- أول فوج من معتمري الخارج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبالهم أعضاء من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، والقنصل النيجيري في جدة.

وبحسب المعلومات، فإن الفوج وبحسب المعلومات فإن الفوج سيتوجّه للمدينة المنوّرة لقضاء عدة أيام وزيارة المسجد النبوي، ثم الذهاب لمكة المكرّمة لأداء مناسك العمرة، تمّ تجهيز الفندق والمواصلات والإعاشة لهم بأعلى المواصفات والمقاييس.

من جانبه، أكّد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزياره هاني بن علي العميري؛ دخول معتمري الخارج هذا العام 1443 بمجموعات من عدة دول حيث تتشرّف المملكة باستقبالهم بكل حفاوة وترحاب، منوّهاً باستعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة وجولات سياحية حول مملكتنا الغالية، وحجز مواعيد دخول الحرمين الشريفين، وكل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن بكل يسرٍ وسهولةٍ بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:49 PM

وصول أول فوج من معتمري الخارج للمملكة لأداء العمرة.. "سبق" ترصد بالصور

الفوج سيتجه من جدة للمدينة المنوّرة لقضاء عدة أيام وزيارة المسجد النبوي ثم الذهاب لمكة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
3,569

وصل -قبل قليل- أول فوج من معتمري الخارج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وكان في استقبالهم أعضاء من اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، والقنصل النيجيري في جدة.

وبحسب المعلومات، فإن الفوج وبحسب المعلومات فإن الفوج سيتوجّه للمدينة المنوّرة لقضاء عدة أيام وزيارة المسجد النبوي، ثم الذهاب لمكة المكرّمة لأداء مناسك العمرة، تمّ تجهيز الفندق والمواصلات والإعاشة لهم بأعلى المواصفات والمقاييس.

من جانبه، أكّد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزياره هاني بن علي العميري؛ دخول معتمري الخارج هذا العام 1443 بمجموعات من عدة دول حيث تتشرّف المملكة باستقبالهم بكل حفاوة وترحاب، منوّهاً باستعداد شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين لخدمتهم وتقديم الضيافة المميزة لضيوف الرحمن من فنادق ومواصلات وإعاشة وجولات سياحية حول مملكتنا الغالية، وحجز مواعيد دخول الحرمين الشريفين، وكل ما يحتاج إليه ضيوف الرحمن بكل يسرٍ وسهولةٍ بالإشراف والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

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