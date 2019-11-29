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لبنان تحتجّ ليلًا.. مظاهرات الـ44 يومًا تُحذّر السلطة من جرجرة البلاد للانهيار

وضع اقتصادي يتعثر ورئيس لم يدعُ لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف حكومة

تتواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في لبنان في الليلة الـ44، اليوم الجمعة، منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.

ويواصل المتظاهرون -وفق "سكاي نيوز عربية"- احتجاجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، من بينها طرابلس في الشمال، وبعلبك في البقاع شرقًا، وفي صور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد، وبيروت وجل الديب والزوق، ومنطقة عالية وبعقلين في جبل لبنان.

ويقول المحتجون: إن تحركاتهم لن تتوقف؛ خصوصًا بعد تعثر الوضع الاقتصادي، ومع عدم دعوة الرئيس ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة.

ويتهم المحتجون السلطة السياسية بالمماطلة، وتضييع الوقت، وجر البلاد نحو الانهيار.

لبنان التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في لبنان الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان تحتجّ ليلًا.. مظاهرات الـ44 يومًا تُحذّر السلطة من جرجرة البلاد للانهيار
سبق

تتواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في لبنان في الليلة الـ44، اليوم الجمعة، منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.

ويواصل المتظاهرون -وفق "سكاي نيوز عربية"- احتجاجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، من بينها طرابلس في الشمال، وبعلبك في البقاع شرقًا، وفي صور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد، وبيروت وجل الديب والزوق، ومنطقة عالية وبعقلين في جبل لبنان.

ويقول المحتجون: إن تحركاتهم لن تتوقف؛ خصوصًا بعد تعثر الوضع الاقتصادي، ومع عدم دعوة الرئيس ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة.

ويتهم المحتجون السلطة السياسية بالمماطلة، وتضييع الوقت، وجر البلاد نحو الانهيار.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
07:57 PM

لبنان تحتجّ ليلًا.. مظاهرات الـ44 يومًا تُحذّر السلطة من جرجرة البلاد للانهيار

وضع اقتصادي يتعثر ورئيس لم يدعُ لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف حكومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في لبنان في الليلة الـ44، اليوم الجمعة، منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.

ويواصل المتظاهرون -وفق "سكاي نيوز عربية"- احتجاجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، من بينها طرابلس في الشمال، وبعلبك في البقاع شرقًا، وفي صور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد، وبيروت وجل الديب والزوق، ومنطقة عالية وبعقلين في جبل لبنان.

ويقول المحتجون: إن تحركاتهم لن تتوقف؛ خصوصًا بعد تعثر الوضع الاقتصادي، ومع عدم دعوة الرئيس ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة.

ويتهم المحتجون السلطة السياسية بالمماطلة، وتضييع الوقت، وجر البلاد نحو الانهيار.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,256
53.8 مليار

53.8 مليار

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