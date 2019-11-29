لبنان تحتجّ ليلًا.. مظاهرات الـ44 يومًا تُحذّر السلطة من جرجرة البلاد للانهيار

وضع اقتصادي يتعثر ورئيس لم يدعُ لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف حكومة

تتواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في لبنان في الليلة الـ44، اليوم الجمعة، منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.

ويواصل المتظاهرون -وفق "سكاي نيوز عربية"- احتجاجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، من بينها طرابلس في الشمال، وبعلبك في البقاع شرقًا، وفي صور والنبطية وصيدا جنوبي البلاد، وبيروت وجل الديب والزوق، ومنطقة عالية وبعقلين في جبل لبنان.

ويقول المحتجون: إن تحركاتهم لن تتوقف؛ خصوصًا بعد تعثر الوضع الاقتصادي، ومع عدم دعوة الرئيس ميشال عون لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة ومستقلة.

ويتهم المحتجون السلطة السياسية بالمماطلة، وتضييع الوقت، وجر البلاد نحو الانهيار.