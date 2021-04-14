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"المري" عضو "الإفتاء" السابق: مَن يُطِل أكثر من نصف ساعة في التراويح فهو مخالف لولي الأمر

نوه لـ"سبق" بجهود وزير "الإسلامية" بضبط المساجد والعناية بها

أكد عضو "الإفتاء" السابق، الشيخ علي بن صالح المري، أن من يُطِل بصلاة التراويح على نصف ساعة يُخشَ عليه من الإثم بمخالفته تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد القاضية بتخفيف وقت صلاة التراويح، وهو مخالف لما أمرت به الشريعة. مبينًا أن الشريعة جاءت بالأمر بطاعة ولي الأمر وإمام المسلمين، ووزارة الشؤون الإسلامية هي بمنزلة ولي الأمر في المساجد والجوامع.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" حول ما لوحظ من عدم تقيُّد بعض الأئمة بتعليمات "الشؤون الإسلامية" التي قررتها بتحديد مدة صلاة التراويح بـ30 دقيقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وبيّن "المري" أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وشدَّدت عليها والدولة -أعزها الله-، وما اتخذت هذه القرارات إلا من أجل تحقيق المصالح الشرعية بأن تقام الشعائر مع مراعاة وسائل السلامة وحفظ النفوس من الأوبئة.

ونوه الشيخ علي المري في ختام تصريحه بحرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على انضباط المساجد ومنسوبيها، والعمل وفق التعليمات التي جاءت لأجل سلامة وصحة مرتادي بيوت الله تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة. مؤكدًا أن الوزارة تقوم بدور مميز وكبير في توفير كل أسباب الطمأنينة والخشوع.

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"المري" عضو "الإفتاء" السابق: مَن يُطِل أكثر من نصف ساعة في التراويح فهو مخالف لولي الأمر
سبق

أكد عضو "الإفتاء" السابق، الشيخ علي بن صالح المري، أن من يُطِل بصلاة التراويح على نصف ساعة يُخشَ عليه من الإثم بمخالفته تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد القاضية بتخفيف وقت صلاة التراويح، وهو مخالف لما أمرت به الشريعة. مبينًا أن الشريعة جاءت بالأمر بطاعة ولي الأمر وإمام المسلمين، ووزارة الشؤون الإسلامية هي بمنزلة ولي الأمر في المساجد والجوامع.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" حول ما لوحظ من عدم تقيُّد بعض الأئمة بتعليمات "الشؤون الإسلامية" التي قررتها بتحديد مدة صلاة التراويح بـ30 دقيقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وبيّن "المري" أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وشدَّدت عليها والدولة -أعزها الله-، وما اتخذت هذه القرارات إلا من أجل تحقيق المصالح الشرعية بأن تقام الشعائر مع مراعاة وسائل السلامة وحفظ النفوس من الأوبئة.

ونوه الشيخ علي المري في ختام تصريحه بحرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على انضباط المساجد ومنسوبيها، والعمل وفق التعليمات التي جاءت لأجل سلامة وصحة مرتادي بيوت الله تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة. مؤكدًا أن الوزارة تقوم بدور مميز وكبير في توفير كل أسباب الطمأنينة والخشوع.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:13 AM

"المري" عضو "الإفتاء" السابق: مَن يُطِل أكثر من نصف ساعة في التراويح فهو مخالف لولي الأمر

نوه لـ"سبق" بجهود وزير "الإسلامية" بضبط المساجد والعناية بها

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عبدالله العنزي - الرياض
3
546

أكد عضو "الإفتاء" السابق، الشيخ علي بن صالح المري، أن من يُطِل بصلاة التراويح على نصف ساعة يُخشَ عليه من الإثم بمخالفته تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد القاضية بتخفيف وقت صلاة التراويح، وهو مخالف لما أمرت به الشريعة. مبينًا أن الشريعة جاءت بالأمر بطاعة ولي الأمر وإمام المسلمين، ووزارة الشؤون الإسلامية هي بمنزلة ولي الأمر في المساجد والجوامع.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق" حول ما لوحظ من عدم تقيُّد بعض الأئمة بتعليمات "الشؤون الإسلامية" التي قررتها بتحديد مدة صلاة التراويح بـ30 دقيقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة لمنع انتشار وتفشي وباء كورونا.

وبيّن "المري" أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وشدَّدت عليها والدولة -أعزها الله-، وما اتخذت هذه القرارات إلا من أجل تحقيق المصالح الشرعية بأن تقام الشعائر مع مراعاة وسائل السلامة وحفظ النفوس من الأوبئة.

ونوه الشيخ علي المري في ختام تصريحه بحرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على انضباط المساجد ومنسوبيها، والعمل وفق التعليمات التي جاءت لأجل سلامة وصحة مرتادي بيوت الله تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة. مؤكدًا أن الوزارة تقوم بدور مميز وكبير في توفير كل أسباب الطمأنينة والخشوع.

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