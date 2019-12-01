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"ساما" تطرح مسودة "نظام المدفوعات وخدماتها" وتطلب مرئيات العموم

قالت: المشروع رُوعي فيه الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في المجال

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من اليوم الموافق 01 / 12 / 2019 م.


تأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعيًا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأفادت "ساما" بأنه رُوعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئَ البنية التحتية للسوق المالية (Principles for Financial Market Infrastructures) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures) التابعة لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 04 / 05 / 1441هـ الموافق 30 / 12 / 2019 م، عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA) وفقاً للنموذج المرفق، علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام والذي يمكن الاطّلاع عليه من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/payment.aspx

مؤسسة النقد العربي السعودي نظام المدفوعات وخدماتها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" تطرح مسودة "نظام المدفوعات وخدماتها" وتطلب مرئيات العموم
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من اليوم الموافق 01 / 12 / 2019 م.


تأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعيًا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأفادت "ساما" بأنه رُوعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئَ البنية التحتية للسوق المالية (Principles for Financial Market Infrastructures) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures) التابعة لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 04 / 05 / 1441هـ الموافق 30 / 12 / 2019 م، عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA) وفقاً للنموذج المرفق، علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام والذي يمكن الاطّلاع عليه من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/payment.aspx

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:29 PM

"ساما" تطرح مسودة "نظام المدفوعات وخدماتها" وتطلب مرئيات العموم

قالت: المشروع رُوعي فيه الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من اليوم الموافق 01 / 12 / 2019 م.


تأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 02 / 05 / 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعيًا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأفادت "ساما" بأنه رُوعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئَ البنية التحتية للسوق المالية (Principles for Financial Market Infrastructures) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق (Committee on Payments and Market Infrastructures) التابعة لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 04 / 05 / 1441هـ الموافق 30 / 12 / 2019 م، عبر البريد الإلكتروني (PSCC@SAMA.GOV.SA) وفقاً للنموذج المرفق، علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام والذي يمكن الاطّلاع عليه من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/payment.aspx

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