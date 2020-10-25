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"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة

بمناسبة الثقة الملكية على تكليفه رئيسًا للجامعة لمدة ثلاث سنوات

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة الثقة الملكية على تكليفه رئيسًا لجامعة طيبة لمدة ثلاث سنوات.

وقال الدكتور السراني: أشكر القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها على هذه الثقة الملكية الغالية، وأشكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ثقته ودعمه؛ سائلًا الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة بتقديم كل ما من شأنه ضمان سير العملية التعليمية، واستمرار تميز الجامعة وطلابها في مختلف الحقول والتخصصات.

وأضاف السراني: ننعم -بحمد الله وشكره- في هذا الوطن الغالي بالأمن والأمان، وبقيادة رشيدة وحكيمة سخرت كل الجهود والدعم السخي للنهوض بالتعليم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة في كافة أرجاء البلاد، ولقد مَنّ الله تبارك وتعالى على هذه البلاد بتطور غير مسبوق في كل المجالات وفي مجال التعليم خاصة، في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتوجيهات سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- التي تؤكد دائمًا أهمية قطاع التعليم وأهمية النهوض.

وتَوَجّه بالشكر للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه للجامعة وحرصه -رعاه الله- على رعاية أنشطة الجامعة وفعاليتها والاحتفاء بمنجزاتها دائمًا؛ مثمنًا لنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل اهتمامه ومتابعته الكريمة.

وتَقدم بالشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على توجيهاته الدائمة، ومتابعته وحرصه على سير الأمور في الجامعات وفي كل المراحل التعليمية في بلادنا الغالية على أكمل وجه؛ سائلًا الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الجامعة وخدمة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء وأن يحفظ بلادنا وقادتنا إنه سميع مجيب الدعاء.

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"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة
سبق

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة الثقة الملكية على تكليفه رئيسًا لجامعة طيبة لمدة ثلاث سنوات.

وقال الدكتور السراني: أشكر القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها على هذه الثقة الملكية الغالية، وأشكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ثقته ودعمه؛ سائلًا الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة بتقديم كل ما من شأنه ضمان سير العملية التعليمية، واستمرار تميز الجامعة وطلابها في مختلف الحقول والتخصصات.

وأضاف السراني: ننعم -بحمد الله وشكره- في هذا الوطن الغالي بالأمن والأمان، وبقيادة رشيدة وحكيمة سخرت كل الجهود والدعم السخي للنهوض بالتعليم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة في كافة أرجاء البلاد، ولقد مَنّ الله تبارك وتعالى على هذه البلاد بتطور غير مسبوق في كل المجالات وفي مجال التعليم خاصة، في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتوجيهات سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- التي تؤكد دائمًا أهمية قطاع التعليم وأهمية النهوض.

وتَوَجّه بالشكر للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه للجامعة وحرصه -رعاه الله- على رعاية أنشطة الجامعة وفعاليتها والاحتفاء بمنجزاتها دائمًا؛ مثمنًا لنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل اهتمامه ومتابعته الكريمة.

وتَقدم بالشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على توجيهاته الدائمة، ومتابعته وحرصه على سير الأمور في الجامعات وفي كل المراحل التعليمية في بلادنا الغالية على أكمل وجه؛ سائلًا الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الجامعة وخدمة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء وأن يحفظ بلادنا وقادتنا إنه سميع مجيب الدعاء.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
02:01 PM

"السراني": أملي أن أقدم الكثير لأبنائي طلاب وطالبات جامعة طيبة

بمناسبة الثقة الملكية على تكليفه رئيسًا للجامعة لمدة ثلاث سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة الثقة الملكية على تكليفه رئيسًا لجامعة طيبة لمدة ثلاث سنوات.

وقال الدكتور السراني: أشكر القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها على هذه الثقة الملكية الغالية، وأشكر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ثقته ودعمه؛ سائلًا الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة بتقديم كل ما من شأنه ضمان سير العملية التعليمية، واستمرار تميز الجامعة وطلابها في مختلف الحقول والتخصصات.

وأضاف السراني: ننعم -بحمد الله وشكره- في هذا الوطن الغالي بالأمن والأمان، وبقيادة رشيدة وحكيمة سخرت كل الجهود والدعم السخي للنهوض بالتعليم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة في كافة أرجاء البلاد، ولقد مَنّ الله تبارك وتعالى على هذه البلاد بتطور غير مسبوق في كل المجالات وفي مجال التعليم خاصة، في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتوجيهات سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- التي تؤكد دائمًا أهمية قطاع التعليم وأهمية النهوض.

وتَوَجّه بالشكر للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه للجامعة وحرصه -رعاه الله- على رعاية أنشطة الجامعة وفعاليتها والاحتفاء بمنجزاتها دائمًا؛ مثمنًا لنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل اهتمامه ومتابعته الكريمة.

وتَقدم بالشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على توجيهاته الدائمة، ومتابعته وحرصه على سير الأمور في الجامعات وفي كل المراحل التعليمية في بلادنا الغالية على أكمل وجه؛ سائلًا الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الجامعة وخدمة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء وأن يحفظ بلادنا وقادتنا إنه سميع مجيب الدعاء.

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