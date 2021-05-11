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المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا

في حال تعذّر رؤيته بجميع المناطق.. الخميس أول أيام العيد

تعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق.

ووفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد مناطق المملكة، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1442هـ، مساء اليوم الثلاثاء؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غد الأربعاء المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك غرة شوال للعام الجاري 1442هـ.

وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا
سبق

تعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق.

ووفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد مناطق المملكة، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1442هـ، مساء اليوم الثلاثاء؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غد الأربعاء المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك غرة شوال للعام الجاري 1442هـ.

وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
06:37 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:26 PM

تعذّر رؤية هلال شوال مساء اليوم وترقّب لقرار المحكمة العليا

في حال تعذّر رؤيته بجميع المناطق.. الخميس أول أيام العيد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
23,179

تعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق.

ووفقًا للمعلومات؛ فقد تَعَذّر على لجان الترائي في عدد مناطق المملكة، رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي 1442هـ، مساء اليوم الثلاثاء؛ وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي.. وفي حال تَعذّر الرؤية؛ سيكون يوم غد الأربعاء المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك غرة شوال للعام الجاري 1442هـ.

وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيدًا لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

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