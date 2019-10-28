النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: #كيار لا يزال "سوبر إعصار" في الدرجة 4 ويبقى للأربعاء

توقّع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الخميس؛ موضحاً أن إعصار كيار لايزال في الدرجة الرابعة.

وقال المسند؛ صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": الرطوبة الآن 06:00 (ص) في كل من #القصيم #الحدود_الشمالية، ودرجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في #طريف و#حائل و #الجوف 14 درجة مئوية.

وأضاف: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس في الوسط والشرق.

وأردف: لا يزال إعصار #كيار في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240كم /سا، وسرعة الهبات 296كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 14م، ومتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم الأربعاء، ويواصل زحفه ناحية الشمال الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير(.

إعصار كيار كيار سوبر إعصار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: #كيار لا يزال "سوبر إعصار" في الدرجة 4 ويبقى للأربعاء
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الخميس؛ موضحاً أن إعصار كيار لايزال في الدرجة الرابعة.

وقال المسند؛ صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": الرطوبة الآن 06:00 (ص) في كل من #القصيم #الحدود_الشمالية، ودرجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في #طريف و#حائل و #الجوف 14 درجة مئوية.

وأضاف: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس في الوسط والشرق.

وأردف: لا يزال إعصار #كيار في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240كم /سا، وسرعة الهبات 296كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 14م، ومتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم الأربعاء، ويواصل زحفه ناحية الشمال الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير(.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:18 AM

المسند: #كيار لا يزال "سوبر إعصار" في الدرجة 4 ويبقى للأربعاء

توقّع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
9,674

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الخميس؛ موضحاً أن إعصار كيار لايزال في الدرجة الرابعة.

وقال المسند؛ صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": الرطوبة الآن 06:00 (ص) في كل من #القصيم #الحدود_الشمالية، ودرجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في #طريف و#حائل و #الجوف 14 درجة مئوية.

وأضاف: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس في الوسط والشرق.

وأردف: لا يزال إعصار #كيار في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240كم /سا، وسرعة الهبات 296كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 14م، ومتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم الأربعاء، ويواصل زحفه ناحية الشمال الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير(.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,886
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,677
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,139
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,292

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة