المسند: #كيار لا يزال "سوبر إعصار" في الدرجة 4 ويبقى للأربعاء

توقّع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الخميس؛ موضحاً أن إعصار كيار لايزال في الدرجة الرابعة.

وقال المسند؛ صباح اليوم، عبر حسابه في "تويتر": الرطوبة الآن 06:00 (ص) في كل من #القصيم #الحدود_الشمالية، ودرجة الحرارة الصغرى فجر اليوم في #طريف و#حائل و #الجوف 14 درجة مئوية.

وأضاف: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة وبشكل محسوس بدءاً من يوم الخميس في الوسط والشرق.

وأردف: لا يزال إعصار #كيار في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240كم /سا، وسرعة الهبات 296كم/سا، مسبّباً أمواجاً بحرية بارتفاع 14م، ومتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم الأربعاء، ويواصل زحفه ناحية الشمال الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير(.