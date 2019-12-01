التصويت على تقرير عزل ترامب الثلاثاء المقبل

إذا وافقت "المخابرات" سيحال إلى "القضائية"

تصوت ثلاث لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي الثلاثاء المقبل، على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب، بتهمة طلب المساعدة من دولة أجنبية لتشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن.

ووفقاً لما أوردته "رويترز" اليوم (الأحد)، سيتضمن التقرير الأدلة، التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة.

وينظر محققو الكونجرس فيما إذا كان ترامب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي، الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020، كما يبحثون نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وإذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير، سيحال إلى اللجنة القضائية، التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.