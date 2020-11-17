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الجهات الأمنية تباشر "جريمة الاحتطاب الجائر" في الأفلاج

"الحبشان" يطالب بافتتاح فرع للقوات الخاصة للأمن البيئي

باشرت الجهات الأمنية موقعاً أظهرت مقاطع فيديو تعرضه لاحتطاب جائر، حيث اقتلعت فيه مناشير "ضعفاء نفوس" الأخضر والجائر، وذلك في أحد شعاب محافظة الأفلاج.

وتداولت مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لتلك الواقعة، مع التنديد بذلك العمل الذي يوصف بأنه "سلوك عدواني ضد البيئة".

وكان رئيس رابطة الأفلاج الخضراء بالأفلاج محمد الحبشان، قد نشر أمس، سلسلة من التغريدات عن ذلك الاعتداء الذي وصفه بـ"الجائر والجريمة في حق البيئة" نظير ما تتعرض له لأودية وشعاب المحافظة احتطاب لا يراعي فيه "ضعفاء النفوس" الأخضر واليابس، مطالباً بضرورة افتتاح فرع ‫للقوات الخاصة للأمن البيئي في الأفلاج؛ لحماية أشجار نادرة لا توجد في نجد وغيرها من الأودية المكتظة بالأشجار.

وكشف "الحبشان" أن رابطة الأفلاج الخضراء قامت بمخاطبة الجهات الأمنية الأفلاج، مساء أمس، بشأن هذه الواقعة، وتم تزويدها بإحداثيات الموقع، وثمّن سرعة التجاوب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تباشر "جريمة الاحتطاب الجائر" في الأفلاج
سبق

باشرت الجهات الأمنية موقعاً أظهرت مقاطع فيديو تعرضه لاحتطاب جائر، حيث اقتلعت فيه مناشير "ضعفاء نفوس" الأخضر والجائر، وذلك في أحد شعاب محافظة الأفلاج.

وتداولت مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لتلك الواقعة، مع التنديد بذلك العمل الذي يوصف بأنه "سلوك عدواني ضد البيئة".

وكان رئيس رابطة الأفلاج الخضراء بالأفلاج محمد الحبشان، قد نشر أمس، سلسلة من التغريدات عن ذلك الاعتداء الذي وصفه بـ"الجائر والجريمة في حق البيئة" نظير ما تتعرض له لأودية وشعاب المحافظة احتطاب لا يراعي فيه "ضعفاء النفوس" الأخضر واليابس، مطالباً بضرورة افتتاح فرع ‫للقوات الخاصة للأمن البيئي في الأفلاج؛ لحماية أشجار نادرة لا توجد في نجد وغيرها من الأودية المكتظة بالأشجار.

وكشف "الحبشان" أن رابطة الأفلاج الخضراء قامت بمخاطبة الجهات الأمنية الأفلاج، مساء أمس، بشأن هذه الواقعة، وتم تزويدها بإحداثيات الموقع، وثمّن سرعة التجاوب.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
03:12 PM

الجهات الأمنية تباشر "جريمة الاحتطاب الجائر" في الأفلاج

"الحبشان" يطالب بافتتاح فرع للقوات الخاصة للأمن البيئي

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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باشرت الجهات الأمنية موقعاً أظهرت مقاطع فيديو تعرضه لاحتطاب جائر، حيث اقتلعت فيه مناشير "ضعفاء نفوس" الأخضر والجائر، وذلك في أحد شعاب محافظة الأفلاج.

وتداولت مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لتلك الواقعة، مع التنديد بذلك العمل الذي يوصف بأنه "سلوك عدواني ضد البيئة".

وكان رئيس رابطة الأفلاج الخضراء بالأفلاج محمد الحبشان، قد نشر أمس، سلسلة من التغريدات عن ذلك الاعتداء الذي وصفه بـ"الجائر والجريمة في حق البيئة" نظير ما تتعرض له لأودية وشعاب المحافظة احتطاب لا يراعي فيه "ضعفاء النفوس" الأخضر واليابس، مطالباً بضرورة افتتاح فرع ‫للقوات الخاصة للأمن البيئي في الأفلاج؛ لحماية أشجار نادرة لا توجد في نجد وغيرها من الأودية المكتظة بالأشجار.

وكشف "الحبشان" أن رابطة الأفلاج الخضراء قامت بمخاطبة الجهات الأمنية الأفلاج، مساء أمس، بشأن هذه الواقعة، وتم تزويدها بإحداثيات الموقع، وثمّن سرعة التجاوب.

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