الاتحاد يختتم معسكره لكأس الملك بالفوز على الحمرية الإمارتي بثلاثية
اختتم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم برنامج معسكره الإعدادي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن خاض اليوم لقاءه الودي الأخير أمام فريق الحمرية الإماراتي على ملعب نادي الحمرية في إمارة الشارقة, وتمكن من التغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود كهربا وعمار النجار وعبدالعزيز العرياني.
وعقب نهاية المباراة تبادل عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة خزام زارع ورئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الإماراتي جمعة الشامسي الدروع التذكارية.
الاتحاد يختتم معسكره لكأس الملك بالفوز على الحمرية الإمارتي بثلاثية
عبدالعزيز السلميسبق2018-05-02
اختتم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم برنامج معسكره الإعدادي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن خاض اليوم لقاءه الودي الأخير أمام فريق الحمرية الإماراتي على ملعب نادي الحمرية في إمارة الشارقة, وتمكن من التغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود كهربا وعمار النجار وعبدالعزيز العرياني.
وعقب نهاية المباراة تبادل عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة خزام زارع ورئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الإماراتي جمعة الشامسي الدروع التذكارية.
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:59 PM
الاتحاد يختتم معسكره لكأس الملك بالفوز على الحمرية الإمارتي بثلاثية
اختتم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم برنامج معسكره الإعدادي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن خاض اليوم لقاءه الودي الأخير أمام فريق الحمرية الإماراتي على ملعب نادي الحمرية في إمارة الشارقة, وتمكن من التغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود كهربا وعمار النجار وعبدالعزيز العرياني.
وعقب نهاية المباراة تبادل عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة خزام زارع ورئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الإماراتي جمعة الشامسي الدروع التذكارية.