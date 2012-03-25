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اختتام مناورات "مخالب الصقر ٣" بين القوات السعودية والأمريكية

التمرين العسكري المشترك بالمنطقة الشمالية الغربية

اختتمت اليوم مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر ٣" بين القوات البرية الملكية السعودية والمشاة البحرية الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهدت مناورات التمرين فعالية متواصلة وتأثيرًا حاضرًا في جميع جوانب التمرين التي اتضح من خلالها التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف.

ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال العسكري.

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اختتام مناورات "مخالب الصقر ٣" بين القوات السعودية والأمريكية
سبق

اختتمت اليوم مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر ٣" بين القوات البرية الملكية السعودية والمشاة البحرية الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهدت مناورات التمرين فعالية متواصلة وتأثيرًا حاضرًا في جميع جوانب التمرين التي اتضح من خلالها التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف.

ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال العسكري.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
06:08 PM

اختتام مناورات "مخالب الصقر ٣" بين القوات السعودية والأمريكية

التمرين العسكري المشترك بالمنطقة الشمالية الغربية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
461

اختتمت اليوم مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر ٣" بين القوات البرية الملكية السعودية والمشاة البحرية الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهدت مناورات التمرين فعالية متواصلة وتأثيرًا حاضرًا في جميع جوانب التمرين التي اتضح من خلالها التدريب المتميز والإشادة بالتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف.

ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في المجال العسكري.

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