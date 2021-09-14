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"دوائي" تطلق الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث"

ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام

تطلق الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث"، وذلك ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20سبتمبر من كل عام.

وتسعى الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول السمنة والممارسات العلاجية الخاطئة، بناء على ما رصدته الجمعية من تزايد نسبة السمنة وانتشارها محلياً وعالمياً، وللحد من مشكلة ترويج استخدام أدوية لعلاج السمنة من أعشاب وعلاجات مجهولة المصدر من خلال توضيح مدى خطورة استخدامها، كذلك الأدوية المسجلة بدون استشارة الطبيب، ومكافحة ما يتم تداوله من شائعات في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، كذلك توضيح دور الصيدلي في رحلة علاج مرضى السمنة بشكل مبسط وسلس وتقديم النصائح والإرشادات العامة لرفع الوعي المجتمعي؛ وتأتي هذه الحملة التوعوية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للحد من نسب السمنة.

وأشارت الجمعية بأن يوم الصيدلي السعودي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتستهدف الحملة الوصول إلى 6 ملايين مشاهد ومستفيد عبر حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار (#ثُلث) بمشاركة 30 جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن "دوائي" تُفعل الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث" من تاريخ 14 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكسإيجاباً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشر الوعي الدوائي.

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"دوائي" تطلق الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث"
سبق

تطلق الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث"، وذلك ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20سبتمبر من كل عام.

وتسعى الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول السمنة والممارسات العلاجية الخاطئة، بناء على ما رصدته الجمعية من تزايد نسبة السمنة وانتشارها محلياً وعالمياً، وللحد من مشكلة ترويج استخدام أدوية لعلاج السمنة من أعشاب وعلاجات مجهولة المصدر من خلال توضيح مدى خطورة استخدامها، كذلك الأدوية المسجلة بدون استشارة الطبيب، ومكافحة ما يتم تداوله من شائعات في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، كذلك توضيح دور الصيدلي في رحلة علاج مرضى السمنة بشكل مبسط وسلس وتقديم النصائح والإرشادات العامة لرفع الوعي المجتمعي؛ وتأتي هذه الحملة التوعوية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للحد من نسب السمنة.

وأشارت الجمعية بأن يوم الصيدلي السعودي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتستهدف الحملة الوصول إلى 6 ملايين مشاهد ومستفيد عبر حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار (#ثُلث) بمشاركة 30 جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن "دوائي" تُفعل الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث" من تاريخ 14 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكسإيجاباً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشر الوعي الدوائي.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:45 PM

"دوائي" تطلق الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث"

ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20 سبتمبر من كل عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تطلق الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي" الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث"، وذلك ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي والذي يوافق 20سبتمبر من كل عام.

وتسعى الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول السمنة والممارسات العلاجية الخاطئة، بناء على ما رصدته الجمعية من تزايد نسبة السمنة وانتشارها محلياً وعالمياً، وللحد من مشكلة ترويج استخدام أدوية لعلاج السمنة من أعشاب وعلاجات مجهولة المصدر من خلال توضيح مدى خطورة استخدامها، كذلك الأدوية المسجلة بدون استشارة الطبيب، ومكافحة ما يتم تداوله من شائعات في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، كذلك توضيح دور الصيدلي في رحلة علاج مرضى السمنة بشكل مبسط وسلس وتقديم النصائح والإرشادات العامة لرفع الوعي المجتمعي؛ وتأتي هذه الحملة التوعوية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للحد من نسب السمنة.

وأشارت الجمعية بأن يوم الصيدلي السعودي يهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات التي يقوم بها الصيدلي السعودي وتفعيل دور الصيدلي في المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتستهدف الحملة الوصول إلى 6 ملايين مشاهد ومستفيد عبر حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار (#ثُلث) بمشاركة 30 جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن "دوائي" تُفعل الحملة الوطنية التوعوية بالممارسات العلاجية للسمنة "ثُلث" من تاريخ 14 سبتمبر وتستمر حتى 20 سبتمبر، مستخدمةً أساليب للتوعية الحديثة تشمل العديد من الجوانب الصحية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز برامج الصحة العامة بما ينعكسإيجاباً على مستوى صحة الفرد والمجتمع, وتسهم في نشر الوعي الدوائي.

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