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بالفيديو.. ثلاث شقيقات من تبوك يكسرن احتكار الرجال ويقتحمن مجال البناء والتعمير

يجدن أغلب أعماله كالديكورات والدهان وأعمال الكهرباء.. ولا يعتمدن على العمالة

كسرت ثلاث فتيات شقيقات من تبوك احتكار الرجال مهنة البناء والتشييد، واقتحمن مجال البناء والتعمير؛ إذ يجدن أغلب أعماله، كالديكورات والدهان وأعمال الكهرباء.‏

وفي حديثهن لبرنامج "mbc في أسبوع" أوضحت مريم الكثيري أن فكرة العمل في مجال البناء جاءتهن من والدهن، وتبنتها الشقيقات الثلاث، متطلعات إلى أن تكون هذه الفكرة مفيدة للمجتمع السعودي باعتبارهن أول فتيات انطلقن في هذا المجال، وسيكون لهن بصمة فيه.

وأضافت ربى الكثيري بأن زبائنهن في البداية كانوا محدودين من أصحاب المنازل، وبعد مُضى الوقت، واكتساب الخبرة والإبداع والتطور في العمل، وفي تنفيذ أعمال الجبسون بورد في الأسقف والجدران، أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية.

ولفتت إلى أن تقبُّل المجتمع في البداية فكرة عملهن في البناء والتشييد، وفي أعمال شاقة، كان صعبًا ومرفوضًا، إلا أن إبداعهن في عملهن بهذا المجال غيَّر من تلك النظرة لهن.

وأضافت شقيقتها مها الكثيري: "العزيمة كانت موجودة، وتم تطوير شغفنا بالبناء من خلال الإنترنت، ودروس الأون لاين، والدورات".. مشيرة إلى تميزهن في مجال لوح الجبسون بورد، وتركيب الأسقف والجدران، وأنهن حاليًا لسن في حاجة للعمالة بعد اكتسابهن الخبرة والإبداع في عملهن.

البناء والتعمير مهنة البناء والتشييد تبوك مريم الكثيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. ثلاث شقيقات من تبوك يكسرن احتكار الرجال ويقتحمن مجال البناء والتعمير
سبق

كسرت ثلاث فتيات شقيقات من تبوك احتكار الرجال مهنة البناء والتشييد، واقتحمن مجال البناء والتعمير؛ إذ يجدن أغلب أعماله، كالديكورات والدهان وأعمال الكهرباء.‏

وفي حديثهن لبرنامج "mbc في أسبوع" أوضحت مريم الكثيري أن فكرة العمل في مجال البناء جاءتهن من والدهن، وتبنتها الشقيقات الثلاث، متطلعات إلى أن تكون هذه الفكرة مفيدة للمجتمع السعودي باعتبارهن أول فتيات انطلقن في هذا المجال، وسيكون لهن بصمة فيه.

وأضافت ربى الكثيري بأن زبائنهن في البداية كانوا محدودين من أصحاب المنازل، وبعد مُضى الوقت، واكتساب الخبرة والإبداع والتطور في العمل، وفي تنفيذ أعمال الجبسون بورد في الأسقف والجدران، أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية.

ولفتت إلى أن تقبُّل المجتمع في البداية فكرة عملهن في البناء والتشييد، وفي أعمال شاقة، كان صعبًا ومرفوضًا، إلا أن إبداعهن في عملهن بهذا المجال غيَّر من تلك النظرة لهن.

وأضافت شقيقتها مها الكثيري: "العزيمة كانت موجودة، وتم تطوير شغفنا بالبناء من خلال الإنترنت، ودروس الأون لاين، والدورات".. مشيرة إلى تميزهن في مجال لوح الجبسون بورد، وتركيب الأسقف والجدران، وأنهن حاليًا لسن في حاجة للعمالة بعد اكتسابهن الخبرة والإبداع في عملهن.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:09 PM

بالفيديو.. ثلاث شقيقات من تبوك يكسرن احتكار الرجال ويقتحمن مجال البناء والتعمير

يجدن أغلب أعماله كالديكورات والدهان وأعمال الكهرباء.. ولا يعتمدن على العمالة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
138
66,901

كسرت ثلاث فتيات شقيقات من تبوك احتكار الرجال مهنة البناء والتشييد، واقتحمن مجال البناء والتعمير؛ إذ يجدن أغلب أعماله، كالديكورات والدهان وأعمال الكهرباء.‏

وفي حديثهن لبرنامج "mbc في أسبوع" أوضحت مريم الكثيري أن فكرة العمل في مجال البناء جاءتهن من والدهن، وتبنتها الشقيقات الثلاث، متطلعات إلى أن تكون هذه الفكرة مفيدة للمجتمع السعودي باعتبارهن أول فتيات انطلقن في هذا المجال، وسيكون لهن بصمة فيه.

وأضافت ربى الكثيري بأن زبائنهن في البداية كانوا محدودين من أصحاب المنازل، وبعد مُضى الوقت، واكتساب الخبرة والإبداع والتطور في العمل، وفي تنفيذ أعمال الجبسون بورد في الأسقف والجدران، أصبحت تأتيهن الطلبات من أصحاب المحال التجارية.

ولفتت إلى أن تقبُّل المجتمع في البداية فكرة عملهن في البناء والتشييد، وفي أعمال شاقة، كان صعبًا ومرفوضًا، إلا أن إبداعهن في عملهن بهذا المجال غيَّر من تلك النظرة لهن.

وأضافت شقيقتها مها الكثيري: "العزيمة كانت موجودة، وتم تطوير شغفنا بالبناء من خلال الإنترنت، ودروس الأون لاين، والدورات".. مشيرة إلى تميزهن في مجال لوح الجبسون بورد، وتركيب الأسقف والجدران، وأنهن حاليًا لسن في حاجة للعمالة بعد اكتسابهن الخبرة والإبداع في عملهن.

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