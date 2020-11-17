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القيادة تهنئ مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا

في برقيتَيْن لخادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيدة مايا ساندو؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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القيادة تهنئ مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيدة مايا ساندو؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:49 PM

القيادة تهنئ مايا ساندو بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا

في برقيتَيْن لخادم الحرمين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيدة مايا ساندو؛ بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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