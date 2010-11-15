الاتحاد الأردني يطالب بالتحقيق للتأكد من "أهلية" لاعبة إيرانية

سبب سوابق مماثلة في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم الاتحاد الآسيوي للعبة بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني؛ إثر شكوك بسبب جنسها، وذلك وفق كتاب وجهه الاتحاد الأردني للاتحاد القاري.

ونشر رئيس الاتحاد الأردني للعبة، الأمير علي بن الحسين -عبر حسابه على تويتر-، مطالبة الاتحاد الأردني بالتحقق من أهلية مشاركة لاعبة في المنتخب الإيراني من قِبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين.

وذكر الاتحاد الأردني في كتابه أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني له سوابق في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات.

وأشار البيان إلى أنه "بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرًا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قِبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، ولاسيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات".

يُذكر أن المنتخب الإيراني للسيدات تأهل إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستُقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.



وقبل ستة أعوام، تناقلت وسائل إعلام إيرانية أسماء ثمانية لاعبين ذكور مثلوا منتخب بلادهم للسيدات خلال الأعوام الماضية.

