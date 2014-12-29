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الجهات الأمنية بالشرقية تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية

في إطار مساعي الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"

تواصلت الجولات الميدانية للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية؛ لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشملت الجولة الميدانية, الأسواق التجارية بمدينة الدمام وسوق الخضار المركزي، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.

الجهات الأمنية المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بالشرقية تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية
سبق

تواصلت الجولات الميدانية للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية؛ لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشملت الجولة الميدانية, الأسواق التجارية بمدينة الدمام وسوق الخضار المركزي، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:30 PM

الجهات الأمنية بالشرقية تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية

في إطار مساعي الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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تواصلت الجولات الميدانية للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية؛ لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشملت الجولة الميدانية, الأسواق التجارية بمدينة الدمام وسوق الخضار المركزي، والأماكن العامة، والتأكد من التزام العاملين بالإجراءات، وتحرير المخالفات لغير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية والتجمعات المخالفة.

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