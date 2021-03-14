مُحَدّث.. مقتل 20 شخصاً بينهم 3 أطفال جراء قصف حوثي على مدرسة بتعز

المليشيا رفضت مقترح الحل الأمريكي لليمن

قُتِل نحو 20 شخصاً، بينهم 3 أطفال في قصف حوثي على مدرسة غربي تعز اليمنية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مليشيا الحوثي رفضت التعليق على قصف المدرسة في تعز.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول، معتبرة أن أمريكا قدّمت خطة أقل مما قدّمها المبعوث الأممي مارتن غريفث.