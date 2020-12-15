وأوضح "أمن الطرق" أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستشرع في التطبيق اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

أكد "أمن الطرق"، أنه سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

بدء الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.. الأحد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-15 أكد "أمن الطرق"، أنه سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة. وأوضح "أمن الطرق" أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستشرع في التطبيق اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442 01:31 PM

بدء الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.. الأحد أمن الطرق: القوات الخاصة ستشرع في التطبيق اعتباراً من ٢٠ ديسمبر





A A A





17 مشاركة

أكد "أمن الطرق"، أنه سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وأوضح "أمن الطرق" أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستشرع في التطبيق اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.