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بدء الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.. الأحد

أمن الطرق: القوات الخاصة ستشرع في التطبيق اعتباراً من  ٢٠ ديسمبر

أكد "أمن الطرق"، أنه سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وأوضح "أمن الطرق" أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستشرع في التطبيق اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

أمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.. الأحد
سبق

أكد "أمن الطرق"، أنه سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وأوضح "أمن الطرق" أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستشرع في التطبيق اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
01:31 PM

بدء الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.. الأحد

أمن الطرق: القوات الخاصة ستشرع في التطبيق اعتباراً من  ٢٠ ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,538

أكد "أمن الطرق"، أنه سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وأوضح "أمن الطرق" أن القوات الخاصة لأمن الطرق ستشرع في التطبيق اعتباراً من يوم الأحد ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

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