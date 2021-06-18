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"تعليم شقراء" تدشن 8 مشاريع بـ20 مليون ريال واعتماد 11 فصلاً للطفولة المبكرة

ملاعب رياضية وصالتان ومشاريع جديدة بسعة 1364 طالباً وطالبة

دشنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، ٨ مشاريع تعليمية جديدة بتكلفة تجاوزت عشرين مليون ريال، وبسعة طلابية تقدر بـ ١٣٦٤ طالباً وطالبة، وأكثر من ٤٤ فصلاً دراسياً.

واشتملت المباني الجديدة على سبع مدارس لمرحلة رياض الأطفال، ومدرسة للمرحلة المتوسطة لقطاع البنين، وأخلت خمس مبانٍ مستأجرة لمرحلة رياض الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم شقراء فيصل المرجان: "تخلصت الإدارة من جميع المباني المستأجرة التابعة لإدارة التعليم في محافظة شقراء والمحافظات والمراكز التابعة لنطاق الإدارة".

وأضاف: "تأتي تلك المشاريع وفق مستهدفات لوزارة التعليم في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة لأبنائها طلاب وطالبات المدارس، ولكي تواكب الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة".

وتابع "المرجان": "تم اعتماد إنشاء صالتين متعددتي الأغراض من مقام الوزارة، وإعادة تأهيل عدد من الملاعب الرياضية، وتجهيز ١١ فصلا لإسناد تعليم البنين للمعلمات، والتوسع في مدارس الطفولة المبكرة، كما تم اعتماد صيانة ١٦ مدرسة وسيتم العمل عليها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بإذن الله".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم شقراء" تدشن 8 مشاريع بـ20 مليون ريال واعتماد 11 فصلاً للطفولة المبكرة
سبق

دشنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، ٨ مشاريع تعليمية جديدة بتكلفة تجاوزت عشرين مليون ريال، وبسعة طلابية تقدر بـ ١٣٦٤ طالباً وطالبة، وأكثر من ٤٤ فصلاً دراسياً.

واشتملت المباني الجديدة على سبع مدارس لمرحلة رياض الأطفال، ومدرسة للمرحلة المتوسطة لقطاع البنين، وأخلت خمس مبانٍ مستأجرة لمرحلة رياض الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم شقراء فيصل المرجان: "تخلصت الإدارة من جميع المباني المستأجرة التابعة لإدارة التعليم في محافظة شقراء والمحافظات والمراكز التابعة لنطاق الإدارة".

وأضاف: "تأتي تلك المشاريع وفق مستهدفات لوزارة التعليم في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة لأبنائها طلاب وطالبات المدارس، ولكي تواكب الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة".

وتابع "المرجان": "تم اعتماد إنشاء صالتين متعددتي الأغراض من مقام الوزارة، وإعادة تأهيل عدد من الملاعب الرياضية، وتجهيز ١١ فصلا لإسناد تعليم البنين للمعلمات، والتوسع في مدارس الطفولة المبكرة، كما تم اعتماد صيانة ١٦ مدرسة وسيتم العمل عليها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بإذن الله".

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
06:29 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
07:19 PM

"تعليم شقراء" تدشن 8 مشاريع بـ20 مليون ريال واعتماد 11 فصلاً للطفولة المبكرة

ملاعب رياضية وصالتان ومشاريع جديدة بسعة 1364 طالباً وطالبة

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فلاح الجوفان - شقراء
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دشنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، ٨ مشاريع تعليمية جديدة بتكلفة تجاوزت عشرين مليون ريال، وبسعة طلابية تقدر بـ ١٣٦٤ طالباً وطالبة، وأكثر من ٤٤ فصلاً دراسياً.

واشتملت المباني الجديدة على سبع مدارس لمرحلة رياض الأطفال، ومدرسة للمرحلة المتوسطة لقطاع البنين، وأخلت خمس مبانٍ مستأجرة لمرحلة رياض الأطفال.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم شقراء فيصل المرجان: "تخلصت الإدارة من جميع المباني المستأجرة التابعة لإدارة التعليم في محافظة شقراء والمحافظات والمراكز التابعة لنطاق الإدارة".

وأضاف: "تأتي تلك المشاريع وفق مستهدفات لوزارة التعليم في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة لأبنائها طلاب وطالبات المدارس، ولكي تواكب الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة".

وتابع "المرجان": "تم اعتماد إنشاء صالتين متعددتي الأغراض من مقام الوزارة، وإعادة تأهيل عدد من الملاعب الرياضية، وتجهيز ١١ فصلا لإسناد تعليم البنين للمعلمات، والتوسع في مدارس الطفولة المبكرة، كما تم اعتماد صيانة ١٦ مدرسة وسيتم العمل عليها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بإذن الله".

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