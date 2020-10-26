النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يضم المهاجم رائد الغامدي حتى نهاية الموسم

أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال مهاجم نادي الرائد الكابتن رائد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

جاء ذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي والرئيس التنفيذي بنادي النصر ناصر الجميد.

وبدأ الغامدي مسيرته الكروية مع الأهلي قبل أن يعار إلى الخليج وأحد ليستقر في الأخير وينتقل منه لاحقًا إلى الباطن وبعده إلى الرائد في العام الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يضم المهاجم رائد الغامدي حتى نهاية الموسم
سبق

أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال مهاجم نادي الرائد الكابتن رائد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

جاء ذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي والرئيس التنفيذي بنادي النصر ناصر الجميد.

وبدأ الغامدي مسيرته الكروية مع الأهلي قبل أن يعار إلى الخليج وأحد ليستقر في الأخير وينتقل منه لاحقًا إلى الباطن وبعده إلى الرائد في العام الماضي.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
12:27 AM

النصر يضم المهاجم رائد الغامدي حتى نهاية الموسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,146

أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال مهاجم نادي الرائد الكابتن رائد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

جاء ذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي والرئيس التنفيذي بنادي النصر ناصر الجميد.

وبدأ الغامدي مسيرته الكروية مع الأهلي قبل أن يعار إلى الخليج وأحد ليستقر في الأخير وينتقل منه لاحقًا إلى الباطن وبعده إلى الرائد في العام الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,453
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,689

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة