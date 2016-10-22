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"بايدن": الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين

بكين تدعو للتعقّل وتؤكد: لا مجال للمرونة في القضية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذ تعرضت إلى هجوم من الصين، في موقف يبدو فيه تحول عن السياسية الخارجية الأمريكية تجاه القضية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لوسائل الإعلام الأمريكية: إن تصريحات الرئيس ليس فيها تحول عن السياسية الأمريكية؛ لأن أحد التشريعات الأمريكية يُلزِم الولايات المتحدة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، طبقاً لـ"بي بي سي".

وردّت بكين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، بدعوة واشنطن إلى "التصرف بحذر بخصوص تايوان"، متوعدةً بأنه "لا مجال معها للمرونة في القضية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بايدن": الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين
سبق

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذ تعرضت إلى هجوم من الصين، في موقف يبدو فيه تحول عن السياسية الخارجية الأمريكية تجاه القضية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لوسائل الإعلام الأمريكية: إن تصريحات الرئيس ليس فيها تحول عن السياسية الأمريكية؛ لأن أحد التشريعات الأمريكية يُلزِم الولايات المتحدة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، طبقاً لـ"بي بي سي".

وردّت بكين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، بدعوة واشنطن إلى "التصرف بحذر بخصوص تايوان"، متوعدةً بأنه "لا مجال معها للمرونة في القضية".

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
04:07 PM
اخر تعديل
22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
05:30 PM

"بايدن": الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين

بكين تدعو للتعقّل وتؤكد: لا مجال للمرونة في القضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,107

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذ تعرضت إلى هجوم من الصين، في موقف يبدو فيه تحول عن السياسية الخارجية الأمريكية تجاه القضية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لوسائل الإعلام الأمريكية: إن تصريحات الرئيس ليس فيها تحول عن السياسية الأمريكية؛ لأن أحد التشريعات الأمريكية يُلزِم الولايات المتحدة بمساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، طبقاً لـ"بي بي سي".

وردّت بكين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، بدعوة واشنطن إلى "التصرف بحذر بخصوص تايوان"، متوعدةً بأنه "لا مجال معها للمرونة في القضية".

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