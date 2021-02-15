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وسط تجاذب الحديث عن ذكريات البطولات.. الهلال يودع الروماني "رازفان"

وسط أحاديث عن البطولات، قدم مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشكر للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو قبل مغادرته أسوار النادي إثر قرار إنهاء التعاقد معه بالتراضي.

وأعلن نادي الهلال في وقت متأخر، أمس، عن إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وسط تجاذب الحديث عن ذكريات البطولات.. الهلال يودع الروماني "رازفان"
سبق

وسط أحاديث عن البطولات، قدم مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشكر للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو قبل مغادرته أسوار النادي إثر قرار إنهاء التعاقد معه بالتراضي.

وأعلن نادي الهلال في وقت متأخر، أمس، عن إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
10:15 PM

وسط تجاذب الحديث عن ذكريات البطولات.. الهلال يودع الروماني "رازفان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط أحاديث عن البطولات، قدم مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشكر للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو قبل مغادرته أسوار النادي إثر قرار إنهاء التعاقد معه بالتراضي.

وأعلن نادي الهلال في وقت متأخر، أمس، عن إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون.

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