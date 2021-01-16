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اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام

بعدما استأنفت في وقت سابق رحلاتها للمملكة بعد توقف لمدة 3 سنوات

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام اعتباراً من اليوم السبت 16 يناير بواقع رحلة يومياً.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأنفت في وقت سابق أولى رحلاتها إلى السعودية، بعد المقاطعة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 11 يناير الجاري بواقع رحلة يوميّاً، تلا ذلك تسيير 4 رحلات أسبوعيّاً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واليوم مطار الملك فهد بالدمام حسبما أكدته عبر حسابها في "تويتر" مساء أمس الجمعة.

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اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام
سبق

تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام اعتباراً من اليوم السبت 16 يناير بواقع رحلة يومياً.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأنفت في وقت سابق أولى رحلاتها إلى السعودية، بعد المقاطعة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 11 يناير الجاري بواقع رحلة يوميّاً، تلا ذلك تسيير 4 رحلات أسبوعيّاً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واليوم مطار الملك فهد بالدمام حسبما أكدته عبر حسابها في "تويتر" مساء أمس الجمعة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
10:44 AM

اليوم.. الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام

بعدما استأنفت في وقت سابق رحلاتها للمملكة بعد توقف لمدة 3 سنوات

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منصور الشلاقي - الرياض
0
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تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام اعتباراً من اليوم السبت 16 يناير بواقع رحلة يومياً.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد استأنفت في وقت سابق أولى رحلاتها إلى السعودية، بعد المقاطعة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، برحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في 11 يناير الجاري بواقع رحلة يوميّاً، تلا ذلك تسيير 4 رحلات أسبوعيّاً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، واليوم مطار الملك فهد بالدمام حسبما أكدته عبر حسابها في "تويتر" مساء أمس الجمعة.

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