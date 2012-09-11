مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7855.30 نقطة

بتداولات بلغت 3.3 مليارات ريال لأكثر من 120 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 109.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7855.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 130 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باتك، وميدغلف للتأمين، وساكو، وتعليم ريت، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة السريع، وثمار، والأسماك، والعالمية، وأسمنت ينبع، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.32% و5.94%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وأميانتيت، وسابك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: سابك، والراجحي، والإنماء، وأميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 3.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3693.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 135 صفقة.