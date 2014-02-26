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بدون تفاصيل.. انفجار سفينة في خليج عمان

طبقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر.
وجاء في الإشعار الذي أصدرته غرفة العمليات أن "الانفجار وقع يوم 25 فبراير عند الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش"، مؤكدًا أن "السفينة في أمان والطاقم بخير".
ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار، مشيرة إلى أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

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بدون تفاصيل.. انفجار سفينة في خليج عمان
سبق

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر.
وجاء في الإشعار الذي أصدرته غرفة العمليات أن "الانفجار وقع يوم 25 فبراير عند الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش"، مؤكدًا أن "السفينة في أمان والطاقم بخير".
ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار، مشيرة إلى أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
04:27 PM

بدون تفاصيل.. انفجار سفينة في خليج عمان

طبقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر.
وجاء في الإشعار الذي أصدرته غرفة العمليات أن "الانفجار وقع يوم 25 فبراير عند الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش"، مؤكدًا أن "السفينة في أمان والطاقم بخير".
ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار، مشيرة إلى أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

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