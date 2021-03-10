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"الدارسي" لرتبة "عميد" بوزارة الدفاع

صدر الأمر السامي الكريم بترقية إبراهيم بن علي الدارسي ، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة “عميد”.

فيما عبَّر “ الدارسي” عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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"الدارسي" لرتبة "عميد" بوزارة الدفاع
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية إبراهيم بن علي الدارسي ، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة “عميد”.

فيما عبَّر “ الدارسي” عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:13 PM

"الدارسي" لرتبة "عميد" بوزارة الدفاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,093

صدر الأمر السامي الكريم بترقية إبراهيم بن علي الدارسي ، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة “عميد”.

فيما عبَّر “ الدارسي” عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

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