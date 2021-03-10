"الدارسي" لرتبة "عميد" بوزارة الدفاع

صدر الأمر السامي الكريم بترقية إبراهيم بن علي الدارسي ، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة “عميد”.

فيما عبَّر “ الدارسي” عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.