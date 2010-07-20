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قاد بعضها الوزير.. جولات ترصد كيانات مقصرة في خدمة حجاج وإحالتها للرقابة

وقوف على الملاحظات والشكاوى والبلاغات.. لجان نظر وقرارات للمعالجة الفورية

قامت وزارة الحج والعمرة، بجولات تفقدية ورقابية على مخيمات الحجاج؛ وذلك ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملاحظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف وزارة الحج والعمرة على منظومة الخدمات وإشراف الهيئة الملكية على المشاعر المقدسة والبنية التحتية.

قاد الجولات وزير الحج والعمرة المكلف والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من القيادات من الجهتين والجهات ذات العلاقة، وقد جرى الوقوف على الملاحظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات وتم اتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة القصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وصرحت وزارة الحج والعمرة، أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى وستستمر حتى نهاية رحلة الحج؛ وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملاحظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في كافة مراحل رحلة الحج الموصفة كمًا ونوعًا.

وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قاد بعضها الوزير.. جولات ترصد كيانات مقصرة في خدمة حجاج وإحالتها للرقابة
سبق

قامت وزارة الحج والعمرة، بجولات تفقدية ورقابية على مخيمات الحجاج؛ وذلك ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملاحظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف وزارة الحج والعمرة على منظومة الخدمات وإشراف الهيئة الملكية على المشاعر المقدسة والبنية التحتية.

قاد الجولات وزير الحج والعمرة المكلف والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من القيادات من الجهتين والجهات ذات العلاقة، وقد جرى الوقوف على الملاحظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات وتم اتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة القصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وصرحت وزارة الحج والعمرة، أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى وستستمر حتى نهاية رحلة الحج؛ وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملاحظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في كافة مراحل رحلة الحج الموصفة كمًا ونوعًا.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:59 PM

قاد بعضها الوزير.. جولات ترصد كيانات مقصرة في خدمة حجاج وإحالتها للرقابة

وقوف على الملاحظات والشكاوى والبلاغات.. لجان نظر وقرارات للمعالجة الفورية

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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2,686

قامت وزارة الحج والعمرة، بجولات تفقدية ورقابية على مخيمات الحجاج؛ وذلك ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملاحظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف وزارة الحج والعمرة على منظومة الخدمات وإشراف الهيئة الملكية على المشاعر المقدسة والبنية التحتية.

قاد الجولات وزير الحج والعمرة المكلف والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بالرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من القيادات من الجهتين والجهات ذات العلاقة، وقد جرى الوقوف على الملاحظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات وتم اتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة القصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وصرحت وزارة الحج والعمرة، أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى وستستمر حتى نهاية رحلة الحج؛ وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملاحظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في كافة مراحل رحلة الحج الموصفة كمًا ونوعًا.

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