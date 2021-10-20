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خرج ولم يعد.. "أمن جدة" يبحث عن الشاب "ريان" وأسرته تناشد

غادر "الخمرة" مساءً ويعاني "توحداً" وفريق "ساعد" يمسح المواقع

شرعت الجهات الأمنية في جدة وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في عمليات البحث والتحري عن الشاب ريان بن محمد علي (17 عاماً) والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس من الخمرة بجدة، ولم يُعثر عليه إلى هذه اللحظة.

وقالت أسرة الشاب "ريان"، إنه خرج مساء أمس من الخمرة مرتدياً بلوزة زرقاء وبنطلوناً رياضياً أسود، مشيرة إلى أن لون بشرته حنطي، ويعاني من مرض التوحد، داعية من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم (0550606811).

من جهته، كثف فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ من عمليات البحث من خلال عدد من الأعضاء الذين شرعوا في مسح عدة مواقع؛ بغية العثور على المفقود.

الجهات الأمنية فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خرج ولم يعد.. "أمن جدة" يبحث عن الشاب "ريان" وأسرته تناشد
سبق

شرعت الجهات الأمنية في جدة وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في عمليات البحث والتحري عن الشاب ريان بن محمد علي (17 عاماً) والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس من الخمرة بجدة، ولم يُعثر عليه إلى هذه اللحظة.

وقالت أسرة الشاب "ريان"، إنه خرج مساء أمس من الخمرة مرتدياً بلوزة زرقاء وبنطلوناً رياضياً أسود، مشيرة إلى أن لون بشرته حنطي، ويعاني من مرض التوحد، داعية من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم (0550606811).

من جهته، كثف فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ من عمليات البحث من خلال عدد من الأعضاء الذين شرعوا في مسح عدة مواقع؛ بغية العثور على المفقود.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:13 PM

خرج ولم يعد.. "أمن جدة" يبحث عن الشاب "ريان" وأسرته تناشد

غادر "الخمرة" مساءً ويعاني "توحداً" وفريق "ساعد" يمسح المواقع

A A A
محمد طيران - الرياض
14
39,296

شرعت الجهات الأمنية في جدة وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في عمليات البحث والتحري عن الشاب ريان بن محمد علي (17 عاماً) والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس من الخمرة بجدة، ولم يُعثر عليه إلى هذه اللحظة.

وقالت أسرة الشاب "ريان"، إنه خرج مساء أمس من الخمرة مرتدياً بلوزة زرقاء وبنطلوناً رياضياً أسود، مشيرة إلى أن لون بشرته حنطي، ويعاني من مرض التوحد، داعية من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم (0550606811).

من جهته، كثف فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ من عمليات البحث من خلال عدد من الأعضاء الذين شرعوا في مسح عدة مواقع؛ بغية العثور على المفقود.

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