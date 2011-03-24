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الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال هجوم فاشل في مأرب

استهدف تعزيزات الميليشيا.. ودمر آليات عسكرية

أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، محاولة تسلل لمسلحي ميليشيا الحوثي

الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة، فيما أخمدت مدفعية الجيش مصادر نيران العدو في

جبهتي المشجح وهيلان غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني تعامل مع مجموعة من الميليشيا كانت تحاول التسلل إلى أحد

المواقع العسكرية في جبهة الكسارة صباح اليوم.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني حاصرت العناصر المتسللة واشتبكت معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة؛

مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف العدو، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مصادر نيران الميليشيا الحوثية في جبهتي المشجح وهيلان، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وذكر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في جبهات القتال غرب

مأرب، وأسفر القصف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال هجوم فاشل في مأرب
سبق

أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، محاولة تسلل لمسلحي ميليشيا الحوثي

الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة، فيما أخمدت مدفعية الجيش مصادر نيران العدو في

جبهتي المشجح وهيلان غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني تعامل مع مجموعة من الميليشيا كانت تحاول التسلل إلى أحد

المواقع العسكرية في جبهة الكسارة صباح اليوم.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني حاصرت العناصر المتسللة واشتبكت معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة؛

مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف العدو، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مصادر نيران الميليشيا الحوثية في جبهتي المشجح وهيلان، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وذكر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في جبهات القتال غرب

مأرب، وأسفر القصف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
07:16 PM

الجيش اليمني يكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال هجوم فاشل في مأرب

استهدف تعزيزات الميليشيا.. ودمر آليات عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبط الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، محاولة تسلل لمسلحي ميليشيا الحوثي

الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة، فيما أخمدت مدفعية الجيش مصادر نيران العدو في

جبهتي المشجح وهيلان غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني تعامل مع مجموعة من الميليشيا كانت تحاول التسلل إلى أحد

المواقع العسكرية في جبهة الكسارة صباح اليوم.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني حاصرت العناصر المتسللة واشتبكت معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة؛

مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف العدو، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مصادر نيران الميليشيا الحوثية في جبهتي المشجح وهيلان، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو.

وذكر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في جبهات القتال غرب

مأرب، وأسفر القصف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

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