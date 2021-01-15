بينهم طفلة.. مقتل وإصابة 3 مدنيين بنيران وألغام حوثية في "الحديدة وتعز"

خروقات الميليشيا الإرهابية شملت استهداف وقصف القرى والأحياء السكنية

قُتل وأصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفلة بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانفجار ألغام زرعتها في محافظتي الحديدة وتعز اليمنيتين.

وأفادت مصادر محلية، أمس، أن مدنيًّا قتل إثر انفجار لغم من مخلفات مليشيات الحوثي في إحدى طرقات مديرية حيس أثناء عبوره

بدراجته النارية، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وفي ذات المديرية؛ أصيبت طفلة في السابعة من عمرها بجروح بليغة جراء تعرضها لطلق ناري أطلقته الميليشيا في بلدة دار ناجي، في حين

أصيب مدني آخر بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في منطقة العمري بمديرية ذو باب التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

من جهة أخرى، رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن 154 خرقًا ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين مديريات حيس والتحيتا والدريهمي ومدينة الحديدة خلال الساعات الـ12 الماضية.

وشملت الخروقات استهداف وقصف القرى والأحياء السكنية، وتسيير 17 طائرة استطلاع في المحافظة.