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أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات مستشفى عفيف خلال 2020

منها 639 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية

أوضحت إحصائية أعدتها "صحة الرياض"، أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف، بلغ 551,429 مستفيدًا خلال العام 2020.

وذكرت أن منهم (376,614) مريضًا، قُدمت لهم الخدمات العلاجية، فيما استفاد (27512) مراجعًا من خدمات الطوارئ والإسعاف، وقدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ50248 مراجعًا.

وأوضحت "صحة الرياض" أن المستشفى أجرى (71473) فحصًا مخبريًّا، و29164 فحصًا إشعاعيًّا، كما تم إجراء 639 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد عمليات جراحة اليوم الواحد، بلغت 79 عملية جراحية، ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية 718، خلال الفترة نفسها.

كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ1070 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، والبالغ عددها 34 مركزًا، 172924 مستفيدًا، واستفاد 1891 مراجعًا من خدمات مجمع عيادات طب الأسنان في عفيف.

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أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات مستشفى عفيف خلال 2020
سبق

أوضحت إحصائية أعدتها "صحة الرياض"، أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف، بلغ 551,429 مستفيدًا خلال العام 2020.

وذكرت أن منهم (376,614) مريضًا، قُدمت لهم الخدمات العلاجية، فيما استفاد (27512) مراجعًا من خدمات الطوارئ والإسعاف، وقدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ50248 مراجعًا.

وأوضحت "صحة الرياض" أن المستشفى أجرى (71473) فحصًا مخبريًّا، و29164 فحصًا إشعاعيًّا، كما تم إجراء 639 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد عمليات جراحة اليوم الواحد، بلغت 79 عملية جراحية، ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية 718، خلال الفترة نفسها.

كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ1070 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، والبالغ عددها 34 مركزًا، 172924 مستفيدًا، واستفاد 1891 مراجعًا من خدمات مجمع عيادات طب الأسنان في عفيف.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
06:53 PM

أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات مستشفى عفيف خلال 2020

منها 639 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية

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فهد الغبيوي - الرياض
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أوضحت إحصائية أعدتها "صحة الرياض"، أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف، بلغ 551,429 مستفيدًا خلال العام 2020.

وذكرت أن منهم (376,614) مريضًا، قُدمت لهم الخدمات العلاجية، فيما استفاد (27512) مراجعًا من خدمات الطوارئ والإسعاف، وقدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ50248 مراجعًا.

وأوضحت "صحة الرياض" أن المستشفى أجرى (71473) فحصًا مخبريًّا، و29164 فحصًا إشعاعيًّا، كما تم إجراء 639 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد عمليات جراحة اليوم الواحد، بلغت 79 عملية جراحية، ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية 718، خلال الفترة نفسها.

كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لـ1070 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، والبالغ عددها 34 مركزًا، 172924 مستفيدًا، واستفاد 1891 مراجعًا من خدمات مجمع عيادات طب الأسنان في عفيف.

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