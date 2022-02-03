بلدية بارق تغلق 4 محال مخالفة وتكثف جولاتها على مراكز التسوُّق والمطاعم

عدم التهاون في دخول المتسوقين دون كمامات ودون التسجيل في "توكلنا"

أغلق مراقبو صحة البيئة ببلدية محافظة بارق أربعة محال تجارية مخالفة عقب جولات رقابية مكثفة، قاموا بها في اليومَيْن الماضيَيْن صباحًا ومساء على مراكز التسوُّق التجارية والمطاعم والمخابز والبوفيهات في بارق ومركز ثلوث المنظر للتأكد من الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة وإشراف من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي. وقد أسفرت الجولات عن رصد تسع مخالفات صحية ووقائية في بارق ومركز ثلوث المنظر.

وأكد المراقبون عدم التهاون في دخول المتسوقين دون كمامات، ودون التسجيل في تطبيق توكلنا، والتأكد من الحالة الصحية للمتسوقين، والتشديد على وضع ملصقات الوقوف والتباعد، وعدم حدوث تجمعات داخل المراكز.. كما راقبوا تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد الغذائية المعروضة.

وستتواصل الجولات الرقابية بكثافة في الصباح والمساء لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية والاشتراطات الصحية.