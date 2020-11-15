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الولايات المتحدة تسجِّل 181.801 إصابة جديدة و1.364 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 10.690.665 حالة والوفيات 243.580 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية 181.801 إصابة مؤكدة، و1.364 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10.690.665 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 243.580 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة تسجِّل 181.801 إصابة جديدة و1.364 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية 181.801 إصابة مؤكدة، و1.364 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10.690.665 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 243.580 حالة وفاة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
12:09 AM

الولايات المتحدة تسجِّل 181.801 إصابة جديدة و1.364 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 10.690.665 حالة والوفيات 243.580 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية 181.801 إصابة مؤكدة، و1.364 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها اليوم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10.690.665 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 243.580 حالة وفاة.

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