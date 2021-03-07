النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خذ بيدي".. مبادرة لإرشاد الأطفال التائهين في حديقة الأراك بمكة

ضِمن جهود تفعيل العمل التطوعي في أوقات الذروة والإجازات السنوية

افتتح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وتَضَمّن حفل الافتتاح تدشين مبادرة "خذ بيدي" التي تهدف إلى إرشاد الأطفال التائهين وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وحضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك، ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"خذ بيدي".. مبادرة لإرشاد الأطفال التائهين في حديقة الأراك بمكة
سبق

افتتح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وتَضَمّن حفل الافتتاح تدشين مبادرة "خذ بيدي" التي تهدف إلى إرشاد الأطفال التائهين وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وحضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك، ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:41 AM

"خذ بيدي".. مبادرة لإرشاد الأطفال التائهين في حديقة الأراك بمكة

ضِمن جهود تفعيل العمل التطوعي في أوقات الذروة والإجازات السنوية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
393

افتتح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وتَضَمّن حفل الافتتاح تدشين مبادرة "خذ بيدي" التي تهدف إلى إرشاد الأطفال التائهين وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وحضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك، ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,624
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,092

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة