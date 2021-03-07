وحضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك، ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي.

وتَضَمّن حفل الافتتاح تدشين مبادرة "خذ بيدي" التي تهدف إلى إرشاد الأطفال التائهين وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

افتتح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

"خذ بيدي".. مبادرة لإرشاد الأطفال التائهين في حديقة الأراك بمكة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-07 افتتح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة. وتَضَمّن حفل الافتتاح تدشين مبادرة "خذ بيدي" التي تهدف إلى إرشاد الأطفال التائهين وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة. وحضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك، ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 09:41 AM

"خذ بيدي".. مبادرة لإرشاد الأطفال التائهين في حديقة الأراك بمكة ضِمن جهود تفعيل العمل التطوعي في أوقات الذروة والإجازات السنوية





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افتتح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مقر الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ومركز إرشاد الأطفال التائهين بحديقة الأراك، بمشاركة فريق "همم مكية" التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وتَضَمّن حفل الافتتاح تدشين مبادرة "خذ بيدي" التي تهدف إلى إرشاد الأطفال التائهين وتفعيل العمل التطوعي بالحديقة في أوقات الذروة والإجازات السنوية بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وحضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل مبخوت آل مبارك، ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي.